Та тепер цього не відбудеться завдяки активістам мережі Communities Army of Ukraine та українським дипломатам в Італії. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку "Армії громад України".

Так, виступ російської балерини Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна в Італії скасували після звернень українських активістів і дипломатів. До кампанії долучилися Communities Army of Ukraine та Посольство України. Вони надсилали офіційні листи керівництву театру, мерії Флоренції та Міністерству культури Італії щодо неприпустимості таких концертів під час російської агресії.

Українських активістів підтримали й деякі італійські політики, серед яких представники Європарламенту та Сенату.

На офіційному сайті театру Maggio Musicale Fiorentino вже опублікували заяву про скасування виступу російської балерини та скрипаля.

У Італії скасували виступ російської балерини Світлани Захарової та скрипаля Вадима Репіна / Фото Communities Army of Ukraine

Що відомо про Світлану Захарову та Вадима Репіна?