Названы номинанты на премию YUNA-2025: кто претендует на главные награды
Национальная музыкальная премия YUNA объявила номинантов. Уже через несколько месяцев артисты поборются за победу в своих категориях.
В среду, 20 февраля, в центральном атриуме ТРЦ Gulliver вживую объявили номинантов ежегодной украинской музыкальной премии YUNA. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу премии.
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В этом году объявление номинантов происходило по-новому. Впервые это сделало 14 трендсеттеров из разных сфер – блогеры, юмористы, артисты, ведущие и другие. Вместе с соучредителем премии YUNA Павлом Шилько они торжественно назвали имена номинантов.
Среди них: Владимир Шумко, Олимпия Вайтмусташ, Анна Тульева, Анастасия Завадская, Алина Доротюк, Елена Рыж, Анжела Чигрин, Лика Леонова, Юлия Бевзенко, Инна Белень, Татьяна Савицкая, Макс Леонов, Илона Гвоздева, Андрей Черновол
Больше всего шансов одержать победу в YUNA получили Артем Пивоваров и Надя Дорофеева, которые номинированы на 6 категорий. Монатик тоже имеет шансы на победу, ведь получил 4 номинации.
Список всех номинантов премии YUNA
Открытие года
Domiy
FIINKA
GRISANA
Victoria Niro
хейтспич
Лучшая исполнительница
DOROFEEVA
Jerry Heil
Клавдия Петровна
KOLA
Тина Кароль
Лучшая песня к фильму
ADAM – "Говорили и курили" (OST "Я, Победа и Берлин")
BAH.ROMA – "Квітень" (OST "Буча")
MONATIK – "Старі фотографії" (OST "Я, Победа и Берлин")
ZLATA OGNEVICH – "Пташка" (OST "Конотопская
ведьма")
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати" (OST "Я, Победа и Берлин")
Тина Кароль – "Спи собі сама" (OST "Я, Победа и Берлин")
Лучшая песня
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"
MONATIK – "А що?"
Parfeniuk – "Врубай"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Лучшее концертное шоу
DOROFEEVA – "WOy HEARTBEAT"
Klavdia Petrivna – сольное шоу
KOLA – шоу "Бути простим"
Артем Пивоваров – шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"
Океан Эльзы – серия концертов "Той день"
Лучший альбом
DOROFEEVA – Heartbeat
Klavdia Petrivna – "Їде дах"
Parfeniuk – "Врубай"
Артем Пивоваров – "Твои Стихи, Мои Ноты РТ.2"
Океан Эльзы – "Той день"
Лучший исполнитель
Макс Барских
MONATIK
Parfeniuk
YAKTAK
Артем Пивоваров
Лучший видеоклип
DOROFEEVA – "Хартбит"
Jamala – Arafat Dagindan
KOLA – Salut papa
MONATIK – "А що?"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Лучший дуэт/коллаборация
alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria
DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"
Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"
Крихітка & хейтспич – "Під весіннім дощем"
Тина Кароль & SHUMEI – "Дзвони"
Лучшая поп-группа
ADAM
Chico & Qatoshi
KAZKA
MOLODI
TVORCHI
Лучшая рок-группа
KOZAK SYSTEM
O.TORVALD
Ziferblat
Антитела
Океан Эльзы
Лучший хип-хоп хит
alyona alyona – Tato
Parfeniuk – "Врубай"
YARMAK – "ВАВИЛОН"
Миша Крупин – "Пароль"
THMK & Ріапобой – "Легенди"
Кроме того, уже на официальной церемонии национальной музыкальной премии YUNA станет известно о еще двух лауреатах. Кто-то из артистов получит специальную награду, а также вручат статуэтку за лучший менеджмент артиста.