Названы номинанты на премию YUNA-2025: кто претендует на главные награды

Национальная музыкальная премия YUNA объявила номинантов. Уже через несколько месяцев артисты поборются за победу в своих категориях.

В среду, 20 февраля, в центральном атриуме ТРЦ Gulliver вживую объявили номинантов ежегодной украинской музыкальной премии YUNA. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу премии.

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В этом году объявление номинантов происходило по-новому. Впервые это сделало 14 трендсеттеров из разных сфер – блогеры, юмористы, артисты, ведущие и другие. Вместе с соучредителем премии YUNA Павлом Шилько они торжественно назвали имена номинантов.

Среди них: Владимир Шумко, Олимпия Вайтмусташ, Анна Тульева, Анастасия Завадская, Алина Доротюк, Елена Рыж, Анжела Чигрин, Лика Леонова, Юлия Бевзенко, Инна Белень, Татьяна Савицкая, Макс Леонов, Илона Гвоздева, Андрей Черновол

Больше всего шансов одержать победу в YUNA получили Артем Пивоваров и Надя Дорофеева, которые номинированы на 6 категорий. Монатик тоже имеет шансы на победу, ведь получил 4 номинации.

Список всех номинантов премии YUNA

Открытие года

Domiy

FIINKA

GRISANA

Victoria Niro

хейтспич

Лучшая исполнительница

DOROFEEVA

Jerry Heil

Клавдия Петровна

KOLA

Тина Кароль

Лучшая песня к фильму

ADAM – "Говорили и курили" (OST "Я, Победа и Берлин")

BAH.ROMA – "Квітень" (OST "Буча")

MONATIK – "Старі фотографії" (OST "Я, Победа и Берлин")

ZLATA OGNEVICH – "Пташка" (OST "Конотопская

ведьма")

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Мовчати" (OST "Я, Победа и Берлин")

Тина Кароль – "Спи собі сама" (OST "Я, Победа и Берлин")

Лучшая песня

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

MONATIK – "А що?"

Parfeniuk – "Врубай"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA – "WOy HEARTBEAT"

Klavdia Petrivna – сольное шоу

KOLA – шоу "Бути простим"

Артем Пивоваров – шоу "Вірність. Стійкість. Гідність"

Океан Эльзы – серия концертов "Той день"

Лучший альбом

DOROFEEVA – Heartbeat

Klavdia Petrivna – "Їде дах"

Parfeniuk – "Врубай"

Артем Пивоваров – "Твои Стихи, Мои Ноты РТ.2"

Океан Эльзы – "Той день"

Лучший исполнитель

Макс Барских

MONATIK

Parfeniuk

YAKTAK

Артем Пивоваров

Лучший видеоклип

DOROFEEVA – "Хартбит"

Jamala – Arafat Dagindan

KOLA – Salut papa

MONATIK – "А що?"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Лучший дуэт/коллаборация

alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

DOROFEEVA & LEBIGA – "А я все плакала"

Артем Пивоваров & Klavdia Petrivna – "Барабан"

Крихітка & хейтспич – "Під весіннім дощем"

Тина Кароль & SHUMEI – "Дзвони"

Лучшая поп-группа

ADAM

Chico & Qatoshi

KAZKA

MOLODI

TVORCHI

Лучшая рок-группа

KOZAK SYSTEM

O.TORVALD

Ziferblat

Антитела

Океан Эльзы

Лучший хип-хоп хит

alyona alyona – Tato

Parfeniuk – "Врубай"

YARMAK – "ВАВИЛОН"

Миша Крупин – "Пароль"

THMK & Ріапобой – "Легенди"

Кроме того, уже на официальной церемонии национальной музыкальной премии YUNA станет известно о еще двух лауреатах. Кто-то из артистов получит специальную награду, а также вручат статуэтку за лучший менеджмент артиста.