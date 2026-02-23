Земфира, финансирующая войну, приостановила карьеру из-за украинских флагов на концертах
- Земфира приостановила концертную деятельность до мая 2026 года, переехав из Парижа в Лондон, чтобы сосредоточиться на личной жизни.
- Певица решила приостановить карьеру из-за признания "иностранным агентом" в России, опасаясь ареста за антироссийскую деятельность.
Российская певица Земфира приостановила концертную деятельность до мая 2026 года. Такое решение якобы связано с тем, что она устала от медийной жизни.
Как пишет российское пропагандистское издание СтарХит, Земфира также перебралась из Парижа в Лондон. В столице Великобритании она планирует заниматься собой и своей личной жизнью.
По информации российского пропагандистского телеграм-канала Mash, Земфира внезапно решила приостановить карьеру из-за того, что не может выступать перед "земляками" в странах СНГ. Очевидно, это связано с тем, что в 10 февраля 2023 года Министерство юстиции России признало ее "иностранным агентом". Как отмечали в ведомстве, артистка "открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников".
Земфира якобы боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию, где арестуют из-за флагов Украины на концертах, оппозиционных плакатов и другой антироссийской деятельности.
В графике певицы на 2026 и 2027 годы туров нет. По данным источников Mash, Земфира сознательно отказалась от масштабных сольных концертов, а корпоративы для нее – почти табу. Дело в том, что россиянке якобы не комфортно выступать, "когда все вокруг гремят ложками и приглашают танцевать навеселе".
Земфира якобы готова выступить за 150 тысяч евро и более высокую сумму, а также если ей организуют перелет частным джетом. Кроме того, ходят слухи, что артистка выдвинула "практически невыполнимые" требования относительно аппаратуры.
Также для Земфиры якобы самое главное, чтобы у заказчика было как можно меньше связей с Россией, и чтобы он был готов подписать документы минимум за полгода до события.
Напомним, что Земфира переехала в Париж в начале 2022 года вместе со своей подругой, российской актрисой Ренатой Литвиновой, которая имеет там недвижимость.
Какова позиция Земфиры относительно войны?
Земфира является фигуранткой базы "Миротворец". Она попала туда в апреле 2020 года за "отрицание российской агрессии и манипуляцию общественно значимой информацией".
24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, артистка опубликовала в своем инстаграме сообщение с надписью "Нет войне". Однако не отменила два запланированных концерта в Москве, во время которых исполнила песню "Не стреляйте".
В 2023 Земфира опровергла слухи о том, что получила французское гражданство. Она заявила, что является гражданкой России и платит там налоги (то есть финансирует войну против Украины).