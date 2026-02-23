Как пишет российское пропагандистское издание СтарХит, Земфира также перебралась из Парижа в Лондон. В столице Великобритании она планирует заниматься собой и своей личной жизнью.

Читайте также Российская звезда сериала "Пес" стал жертвой пропаганды и отвернулся от Украины

По информации российского пропагандистского телеграм-канала Mash, Земфира внезапно решила приостановить карьеру из-за того, что не может выступать перед "земляками" в странах СНГ. Очевидно, это связано с тем, что в 10 февраля 2023 года Министерство юстиции России признало ее "иностранным агентом". Как отмечали в ведомстве, артистка "открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников".

Земфира якобы боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию, где арестуют из-за флагов Украины на концертах, оппозиционных плакатов и другой антироссийской деятельности.

В графике певицы на 2026 и 2027 годы туров нет. По данным источников Mash, Земфира сознательно отказалась от масштабных сольных концертов, а корпоративы для нее – почти табу. Дело в том, что россиянке якобы не комфортно выступать, "когда все вокруг гремят ложками и приглашают танцевать навеселе".

Земфира якобы готова выступить за 150 тысяч евро и более высокую сумму, а также если ей организуют перелет частным джетом. Кроме того, ходят слухи, что артистка выдвинула "практически невыполнимые" требования относительно аппаратуры.

Также для Земфиры якобы самое главное, чтобы у заказчика было как можно меньше связей с Россией, и чтобы он был готов подписать документы минимум за полгода до события.

Напомним, что Земфира переехала в Париж в начале 2022 года вместе со своей подругой, российской актрисой Ренатой Литвиновой, которая имеет там недвижимость.

Какова позиция Земфиры относительно войны?