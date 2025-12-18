В Киеве состоится большой благотворительный концерт группы "Жадан и Собаки"

Рок-группа "Жадан и Собаки" объявила большой благотворительный концерт в Киеве. Вместе с друзьями коллектив выступит на сцене Октябрьского дворца (МЦКИ), чтобы поддержать украинское войско.

Все средства направят на помощь 2-му корпусу Национальной гвардии Украины "Хартия". Концерт состоится 29 декабря, передает 24 Канал.

Не пропустите "Мурик" впервые рассказал, что будет с группой Green Grey после смерти "Дизеля"

В этот вечер мы хотим собраться вместе, чтобы вспомнить, ради чего держимся, и дать старт новому сбору на нужды корпуса "Хартия". Мы готовим для вас новые песни и лучшие композиции коллектива. Рядом с нами будут друзья. Те, кто продолжает развивать украинское искусство даже в самые тяжелые времена,

– говорится в заметке группы в инстаграме.

Коллектив добавил, что ждет встречи с поклонниками 29 декабря. Музыканты хотят, "чтобы этот вечер стал пространством света и покоя среди темноты".

Приходите почувствовать сердцебиение друзей – избранных, нарванных, юных и ожесточенных!,

– подытожили они.

Важно! Купить билеты на концерт группы "Жадан и Собаки" можно по ссылке.

Группа "Жадан и Собаки" приглашают на концерт / Афиша концерта

Кто еще вскоре выступит в Киеве?