Где сейчас певица Жанна Лтавская – звезда украинского шансона
- Жанна Лтавская, звезда украинского шансона, вернулась в Украину после 13 лет жизни за границей и активно работает над новыми проектами.
- Во время большой войны певица занимается волонтерством, поддерживает военных и продолжает гастролировать по стране, анонсируя новые песни.
Жанна Лтавская подарила украинской музыке новое звучание. А все потому, что она соединила темы любви и патриотизма в шансоне.
Жанна увлеклась музыкой еще с раннего детства. Ее не покидала мечта о сцене, поэтому первые шаги к славе начала делать с полтавской филармонии и выступлениях в ресторанах. Что известно о жизни артистки и где она сейчас, читайте в материале Show24.
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Карьера и лучшие песни
Часть жизни артистка провела за границей, где 13 лет совершенствовала свое мастерство в пении. И все же, построив карьеру за пределами Украины, Жанна решила вернуться на Родину. В Полтаве начала работать и развивать собственный проект.
Такая упорная работа принесла свои плоды и Лтавская выпустила первый альбом под названием "Флаг тебе в руки", куда вошло 12 песен на украинском и русском языках.
Интересно, что этот альбом вышел в стиле поп-диско. Нельзя обойти и тот факт, что артистка уделяет немало внимания сценическим образам. Жанна даже рисует собственные эскизы для концертных костюмов.
Певица не скрывает, что на все это ее вдохновляет семья и родные.
И козырем в рукаве остается то, что звезда работает в стиле шансон. К примеру, некоторые из ее треков стали хитами: "За нами вера", "Миллионы поцелуев", "В яблоневом цвете".
Жанна Лтавская – "Миллионы поцелуев": смотрите видео онлайн
О любви пишу из собственного опыта, а также из жизненных историй моих друзей и подруг. Патриотическая тематика – это то, чем сейчас живет каждый из нас. Вдохновение черпаю из нашей повседневной жизни,
– делилась Жанна.
Напомним, что когда началась полномасштабная война, исполнительница написала песню "Цыгане украли танки", которая в тиктоке набрала миллионы просмотров.
Жанна Лтавская – "Цыгане украли танки": смотрите видео онлайн
Где сейчас Жанна Лтавская
Во время большой войны артистка уделяет особое внимание волонтерству и помощи военным. Сегодня Жанна часто выступает на сцене, гастролирует по стране, а недавно анонсировала премьеру песни "Сонный Париж".
А знали ли вы, что фестиваль "Украинская песня" отпразднует свое 10-летие во Львове 8 июня. Хедлайнерами события является Валерий Харчишин, Kalush Orchestra, CHEEV и другие, которые исполнят легендарные хиты украинской музыки.