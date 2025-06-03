Где сейчас певица Жанна Лтавская – звезда украинского шансона

Жанна Лтавская подарила украинской музыке новое звучание. А все потому, что она соединила темы любви и патриотизма в шансоне.

Жанна увлеклась музыкой еще с раннего детства. Ее не покидала мечта о сцене, поэтому первые шаги к славе начала делать с полтавской филармонии и выступлениях в ресторанах. Что известно о жизни артистки и где она сейчас, читайте в материале Show24.

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Карьера и лучшие песни

Часть жизни артистка провела за границей, где 13 лет совершенствовала свое мастерство в пении. И все же, построив карьеру за пределами Украины, Жанна решила вернуться на Родину. В Полтаве начала работать и развивать собственный проект.

Такая упорная работа принесла свои плоды и Лтавская выпустила первый альбом под названием "Флаг тебе в руки", куда вошло 12 песен на украинском и русском языках.

Обложка альбома "Флаг тебе в руки" / Фото Apple Music

Интересно, что этот альбом вышел в стиле поп-диско. Нельзя обойти и тот факт, что артистка уделяет немало внимания сценическим образам. Жанна даже рисует собственные эскизы для концертных костюмов.

Певица не скрывает, что на все это ее вдохновляет семья и родные.

И козырем в рукаве остается то, что звезда работает в стиле шансон. К примеру, некоторые из ее треков стали хитами: "За нами вера", "Миллионы поцелуев", "В яблоневом цвете".

Жанна Лтавская – "Миллионы поцелуев": смотрите видео онлайн

О любви пишу из собственного опыта, а также из жизненных историй моих друзей и подруг. Патриотическая тематика – это то, чем сейчас живет каждый из нас. Вдохновение черпаю из нашей повседневной жизни,

– делилась Жанна.

Напомним, что когда началась полномасштабная война, исполнительница написала песню "Цыгане украли танки", которая в тиктоке набрала миллионы просмотров.

Жанна Лтавская – "Цыгане украли танки": смотрите видео онлайн

Где сейчас Жанна Лтавская

Во время большой войны артистка уделяет особое внимание волонтерству и помощи военным. Сегодня Жанна часто выступает на сцене, гастролирует по стране, а недавно анонсировала премьеру песни "Сонный Париж".

А знали ли вы, что фестиваль "Украинская песня" отпразднует свое 10-летие во Львове 8 июня. Хедлайнерами события является Валерий Харчишин, Kalush Orchestra, CHEEV и другие, которые исполнят легендарные хиты украинской музыки.