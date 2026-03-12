Саша в душе – немножко нудист, – жена Педана рассказала о курьезах в семейной жизни

За 22 года супружеской жизни происходит немало ситуаций – неожиданных и даже курьезных. Обычно, такие инциденты остаются семейными воспоминаниями. Но Александр и Инна Педан решили поделиться этими веселыми моментами.

Супруги рассказали забавные истории из семейной жизни в четвертом выпуске подкаста "Кажуть! Брешуть?", который выходит на ютуб-канале Александра Педана.

К слову Евгений Клопотенко и его невеста впервые рассказали о том, как и когда познакомились

Саша вообще в душе – немножко нудист. Когда у нас родился второй ребенок, я больше всего переживала, что няня его как-то увидит голым, потому что он из душа выходит, когда захочет. Я говорю: "Смотри, если наша няня испугается, потому что ты где-то выскочишь без трусов, и уйдет от нас – тебе гайки!"

– вспомнила Инна Педан с улыбкой.

Но это не единственный курьезный случай, о котором вспомнили супруги. За годы совместной жизни пара хорошо изучила привычки друг друга и знает, кто, когда и за что берется в быту.

Александр Педан похвастался, что имеет специальный чемоданчик – подарок от тестя. Там есть все необходимые инструменты. Но его жена шутит: домашние ремонты мужа не всегда идут по плану.

Он начинает чинить, а заканчивается тем, что оно все ломается еще больше. Я иногда захожу в комнату, а Саша уже стоит с чемоданчиком. И я понимаю: ничего хорошего не будет. Я говорю: "В смысле чемоданчик? Что ты будешь делать? Занеси его в кладовку, отложи до завтра!",

– с юмором делится звездная жена.

Новый выпуск "Кажуть! Брешуть?": смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Александра и Инны Педан?