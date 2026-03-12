Подружжя розповіло кумедні історії з сімейного життя у четвертому випуску подкасту "Кажуть! Брешуть?", що виходить на ютуб-каналі Олександра Педана.
До слова Євген Клопотенко та його наречена вперше розповіли про те, як і коли познайомилися
Саша взагалі в душі – трішки нудист. Коли в нас народилася друга дитина, я найбільше переживала, що няня його якось побачить голим, бо він із душу виходить, коли захоче. Я кажу: "Дивись, якщо наша няня злякається, бо ти десь вискочиш без трусів, і піде від нас – тобі гайки!"
– пригадала Інна Педан з усмішкою.
Та це не єдиний курйозний випадок, про який згадало подружжя. За роки спільного життя пара добре вивчила звички одне одного і знає, хто, коли та за що береться в побуті.
Олександр Педан похвалився, що має спеціальну валізку – подарунок від тестя. Там є всі необхідні інструменти. Але його дружина жартує: домашні ремонти чоловіка не завжди йдуть за планом.
Він починає лагодити, а закінчується тим, що воно все ламається ще більше. Я інколи заходжу в кімнату, а Саша уже стоїть із чемоданчиком. І я розумію: нічого хорошого не буде. Я кажу: "В сенсі чемоданчик? Що ти будеш робити? Занеси його у комору, відклади до завтра!",
– з гумором ділиться зіркова дружина.
Новий випуск "Кажуть! Брешуть?": дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Олександра та Інни Педан?
- Олександр та Інна вперше зустрілися у шкільні роки. Вони грали у КВК від різних шкіл та товаришували компаніями. Шляхи хлопця й дівчини перетнулися знову, вже в період навчання в університеті. А одного дня Педан наважився запросити Інну на побачення – відтоді розпочались їхні стосунки.
- Пара одружилась у 2003 році у колі найближчих. Згодом у них народилась донька Валерія. Через 12 років на світ з'явився син Марк.
- Олександр та Інна перебувають у шлюбі вже більш як 22 роки. Їхня пара – одна з найміцніших в українському шоубізнесі. Педан у коментарі для УНІАН, що запорука міцного шлюбу – любов, повага, вміння слухати й не боятись висловлювати свої думки.