Жена Александра Скичко впервые за три года приехала в Украину вместе с дочерьми

Елизавета Юрушева, жена известного украинского телеведущего Александра Скичко, впервые с начала полномасштабного российского вторжения вернулась в Украину вместе с детьми. Об этом бизнесвумен сообщила в своих социальных сетях, опубликовав трогательные кадры с дочками.

Также Елизавета уже показала, чем занимается в столице после возвращения. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу блогера.

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Как видно из опубликованных фото, Юрушева приехала в Украину вместе с 10-летней Натальей и 2-летней Анной. На кадрах, которые женщина распространила в сети видно, что девочки были очень рады вернуться в Киев.



Елизавета Юрушева с дочерьми приехала в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис

Александр Скичко лично встретил семью и забрал девочек на машине.



Александр Скичко встретил жену с детьми, которые приехали в Украину / Скриншот из инстаграм-сторис

Во время своего визита в Украину Елизавета дала интервью для Forbes, где рассказала о своей дизайнерской деятельности.

Для справки! В 2024 году жена Скичко основала собственный бренд одежды ELY ELY, философия которого базируется на сочетании качества, комфорта и универсальности. По словам дизайнера, коллекции создаются с акцентом на чистых линиях и тщательно подобранных тканях, что позволяет чувствовать себя уверенно в любых обстоятельствах.



Елизавета Юрушева дала интервью для Forbes / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, из Украины Елизавета уехала за неделю до начала полномасштабной войны. Тогда она была на восьмом месяце беременности, жила одна с детьми в Австрии, а Александр был в Черкассах.

В апреле того же года она родила третьего ребенка в Милане, где и жила последние годы. До этого момента бизнесвумен посещала Украину самостоятельно, оставляя детей за границей.

Кроме того, известно, что ранее Скичко приезжал в Италию, чтобы провести время с детьми.

Заметим, Наталья и Анна – это общие дети Елизаветы и Александра, а однако у дизайнера еще есть сын от первого брака с австралийцем. Парня зовут Даниэль. Вероятно, сын Елизаветы остался за границей.

Напомним, на днях сыновья Александра Усика вернулись в Украину.