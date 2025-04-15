Також Єлизавета вже показала, чим займається в столиці після повернення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки.

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Як видно з опублікованих фото, Юрушева приїхала до України разом із 10-річною Наталею та 2-річною Ганною. На кадрах, які жінка поширила в мережі видно, що дівчатка були дуже раді повернутись в Київ.



Єлизавета Юрушева з доньками приїхала в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Олександр Скічко особисто зустрів родину та забрав дівчат на машині.



Олександр Скічко зустрів дружину з дітьми, які приїхали до України / Скриншот з інстаграм-сторіс

Під час свого візиту до України Єлизавета дала інтерв'ю для Forbes, де розповіла про свою дизайнерську діяльність.

Для довідки! У 2024 році дружина Скічка заснувала власний бренд одягу ELY ELY, філософія якого базується на поєднанні якості, комфорту та універсальності. За словами дизайнерки, колекції створюються з акцентом на чистих лініях і ретельно підібраних тканинах, що дозволяє почуватися впевнено в будь-яких обставинах.



Єлизавета Юрушева дала інтерв'ю для Forbes / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, з України Єлизавета виїхала за тиждень до початку повномасштабної війни. Тоді вона була на восьмому місяці вагітності, жила одна з дітьми в Австрії, а Олександр був у Черкасах.

У квітні того ж року вона народила третю дитину в Мілані, де й мешкала останні роки. До цього моменту бізнесвумен відвідувала Україну самостійно, залишаючи дітей за кордоном.

Крім того, відомо, що раніше Скічко приїжджав до Італії, щоб провести час з дітьми.

Зауважимо, Наталія та Ганна – це спільні діти Єлизавети та Олександра, а проте в дизайнерки ще є син від першого шлюбу з австралійцем. Хлопця звуть Даніель. Ймовірно, син Єлизавети залишився за кордоном.

Нагадаємо, днями сини Олександра Усика повернулися в Україну.