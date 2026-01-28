Полиция оштрафовала жену Анатолия Анатолича: почему шоумен собирается в суд

Пиарщица Юла попала в неприятную ситуацию. Она оплатила штраф за нарушение на дороге, хотя считает замечание полиции несправедливым.

Об инциденте рассказал Анатолий Анатолич в своем инстаграме. Ведущий считает, что Юлу оштрафовали несправедливо.

К слову Многодетный отец Анатолий Анатолич заявил, что не имеет брони от мобилизации

Как оказалось, штраф выписали из-за загрязненного номерного знака. Ведущий возмутился поступком полиции, ведь считает, что в таких погодных условиях сохранить номер идеально чистым – практически невозможно.

Честно говоря, я обалдел. Моя жена ехала на прощание с Героем, не превышала скорость. GPS не работает из-за тревоги. Они едут за ней и останавливают, выписывают штраф. Дело не в тысяче гривен, а как это возможно сейчас?

– отметил ведущий.

Анатолий Анатолич добавил, что если бы эта ситуация произошла с ним, он бы отстаивал свои права. Он оплатил штраф, но сказал, что будет подавать в суд – для него эта ситуация принципиальна.

"Я не какой-то там привилегированный, но скажите мне, в такую погоду с такими дорогами в пригороде, куда Юла добиралась час по этим дорогам, очевидно, что авто будет очень грязное. Авто электрическое. Едва заряженное из-за отключения света... Отвратительное ощущение внутри от такого", – добавил ведущий.

Анатолий Анатолич о том, что его жену оштрафовали: видео

Юла также прокомментировала ситуацию в комментариях под заметкой.

Воды дома нет. Света нет. Насос водяной не тянет генератор. На улице просто каша. В какой момент я должна была понять, что он вообще грязный настолько, что тянет на штраф. Сейчас такая ситуация в стране,

– написала жена Анатолича.

Кто из звезд недавно попал в ДТП?

Из-за морозов и гололеда на дорогах стало больше аварий. Инцидент случился с финалисткой "Холостяка" Анастасией Половинкиной.

Девушка не вдавалась в детали, но рассказала, что съехала в кювет на трассе Киев – Харьков. К счастью, она не пострадала.