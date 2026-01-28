Про інцидент розповів Анатолій Анатоліч у своєму інстаграмі. Ведучий вважає, що Юлу оштрафували несправедливо.

Як виявилось, штраф виписали через забруднений номерний знак. Ведучий обурився вчинком поліції, адже вважає, що в таких погодних умовах зберегти номер ідеально чистим – практично неможливо.

Чесно кажучи, я очманів. Моя дружина їхала на прощання з Героєм, не перевищувала швидкість. GPS не працює через тривогу. Вони їдуть за нею й зупиняють, виписують штраф. Справа не у тисячі гривень, а як це можливо зараз?

– зазначив ведучий.

Анатолій Анатоліч додав, що якби ця ситуація відбулась з ним, він би відстоював свої права. Він оплатив штраф, але сказав, що подаватиме до суду – для нього ця ситуація принципова.

"Я не якийсь там привілейований, але скажіть мені, в таку погоду з такими дорогами в передмісті, куди Юла добиралася годину по цих дорогах, очевидно, що авто буде дуже брудне. Авто електричне. Ледь заряджене через відключення світла… Огидне відчуття всередині від такого", – додав ведучий.

Анатолій Анатоліч про те, що його дружину оштрафували: відео

Юла також прокоментувала ситуацію у коментарях під дописом.

Води вдома немає. Світла немає. Насос водяний не тягне генератор. На вулиці просто каша. В який момент я повинна була зрозуміти, що він взагалі брудний настільки, що тягне на штраф. Зараз така ситуація в країні,

– написала дружина Анатоліча.

