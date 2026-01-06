Анастасія Половинкіна розповіла про непросту ситуацію в інстаграм-сторіз, передає 24 Канал. Дівчина зізналась, що пережила стрес.

До слова "Міс Україна" вимагає від СТБ повернути 5 тисяч доларів після скандальних заяв Цимбалюка

Фіналістка "Холостяка-14" розповіла, що їхала з Києва до рідного Харкова. Через кілька годин вона вийшла на зв'язок і повідомила про аварійну ситуацію. Дівчина з'їхала на трасі в кювет.

Анастасія закликала всіх бути обережними на дорогах.

Так, можливо краще було їхати поїздом. Тепер я знаю, що таке кювет. Не сподобалось. Ті, хто їдуть сьогодні в напрямку Київ – Харків, – обережно. А мій стрес вирівняють тепер варенички у хрещеної,

– поділилась Настя Половинкіна.



Настя Половинкіна про ДТП / Фото з інстаграм-сторіз



Зверніть увагу, майже в усіх областях України очікується ожеледь та туман. У центральних, східних та північних областях оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Хто така Анастасія Половинкіна?

Анастасія – проєктна менеджерка. Вона родом з Харкова, але проживає у Києві. Дівчина займається військовою амуніцією та зброєю, працює у сфері мілтек.

На проєкті Настя розповідала, що має запальний характер. У житті з нею часто трапляються курйози: наприклад, якось вона потрапила у в'язницю за кордоном.

У фіналі "Холостяка" Тарас не вручив Анастасії каблучку. Він заявив, що не відчував від дівчини ініціативи.

Цікаво, що під час відпочинку в Буковелі дівчину побачили за поцілунками зі співаком Островським. Однак на постшоу вона сказала, що не перебуває у стосунках.