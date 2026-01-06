Анастасия Половинкина рассказала о непростой ситуации в инстаграм-сториз, передает 24 Канал. Девушка призналась, что пережила стресс.

К слову "Мисс Украина" требует от СТБ вернуть 5 тысяч долларов после скандальных заявлений Цимбалюка

Финалистка "Холостяка-14" рассказала, что ехала из Киева в родной Харьков. Через несколько часов она вышла на связь и сообщила об аварийной ситуации. Девушка съехала на трассе в кювет.

Анастасия призвала всех быть осторожными на дорогах.

Да, возможно лучше было ехать поездом. Теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось. Те, кто едут сегодня в направлении Киев – Харьков, – осторожно. А мой стресс выровняют теперь варенички у крестной,

– поделилась Настя Половинкина.



Настя Половинкина о ДТП / Фото из инстаграм-сториз



Обратите внимание, почти во всех областях Украины ожидается гололед и туман. В центральных, восточных и северных областях объявили первый уровень опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Кто такая Анастасия Половинкина?

Анастасия – проектный менеджер. Она родом из Харькова, но проживает в Киеве. Девушка занимается военной амуницией и оружием, работает в сфере милтек.

На проекте Настя рассказывала, что имеет вспыльчивый характер. В жизни с ней часто случаются курьезы: например, как-то она попала в тюрьму за границей.

В финале "Холостяка" Тарас не вручил Анастасии кольцо. Он заявил, что не чувствовал от девушки инициативы.

Интересно, что во время отдыха в Буковеле девушку была замечена за поцелуями с певцом Островским. Однако на постшоу она сказала, что не состоит в отношениях.