Анастасия Половинкина рассказала о непростой ситуации в инстаграм-сториз, передает 24 Канал. Девушка призналась, что пережила стресс.
К слову "Мисс Украина" требует от СТБ вернуть 5 тысяч долларов после скандальных заявлений Цимбалюка
Финалистка "Холостяка-14" рассказала, что ехала из Киева в родной Харьков. Через несколько часов она вышла на связь и сообщила об аварийной ситуации. Девушка съехала на трассе в кювет.
Анастасия призвала всех быть осторожными на дорогах.
Да, возможно лучше было ехать поездом. Теперь я знаю, что такое кювет. Не понравилось. Те, кто едут сегодня в направлении Киев – Харьков, – осторожно. А мой стресс выровняют теперь варенички у крестной,
– поделилась Настя Половинкина.
Настя Половинкина о ДТП / Фото из инстаграм-сториз
Настя Половинкина о ДТП / Фото из инстаграм-сториз
Анастасия Зазуляк вместе с редакцией Show 24 собирают средства на бус VW T5 для 160 ОМБр. Те, кто задонатит 200 грн и более, автоматически становятся участниками нового iPhone 16 256GB.
А от редакции Show 24 за любой донат разыграем билеты на спектакль в театре Заньковецкой. Победитель сам сможет выбрать дату и спектакль, а также побывает на экскурсии за кулисами. Донатьте на банку и подарите светлый вечер себе или родным!
https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP
Обратите внимание, почти во всех областях Украины ожидается гололед и туман. В центральных, восточных и северных областях объявили первый уровень опасности. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
Кто такая Анастасия Половинкина?
- Анастасия – проектный менеджер. Она родом из Харькова, но проживает в Киеве. Девушка занимается военной амуницией и оружием, работает в сфере милтек.
- На проекте Настя рассказывала, что имеет вспыльчивый характер. В жизни с ней часто случаются курьезы: например, как-то она попала в тюрьму за границей.
- В финале "Холостяка" Тарас не вручил Анастасии кольцо. Он заявил, что не чувствовал от девушки инициативы.
Интересно, что во время отдыха в Буковеле девушку была замечена за поцелуями с певцом Островским. Однако на постшоу она сказала, что не состоит в отношениях.