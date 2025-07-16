Вдова Игоря Поклада рассказала о последнем разговоре с мужем и мистике в его смерти
- Вдова Игоря Поклада рассказала, что композитор предсказал свою смерть, подготовившись к ней заранее, и оставил завещание.
- Светлана Поклад вспомнила мистический момент, когда Игорь Поклад отошел из жизни, как только догорела церковная свеча.
- Последний разговор между супругами произошел за неделю до его смерти, когда композитор выразил желание устроить небольшой ужин.
Вдова украинского композитора Игоря Поклада откровенно поделилась, какими были последние дни жизни мужа. Она вспомнила, о чем в последний раз просил художник и как он предсказал свою смерть.
Светлана Поклад рассказала, что ее муж предсказал свою смерть. Она запомнила важные слова, которые Игорь Поклад сказал в начале года, пишет Show 24 со ссылкой на "Гордон".
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Композитор заявил, что это лето будет его последним. С зимы 2025 года он начал готовиться к тому, что уйдет из жизни.
Тогда уже составил завещание, где похоронить, попросил сделать похороны не помпезными, попросил, чтобы никто не плакал. То есть он себя запрограммировал – это факт. Не знаю, может, у таких творческих людей есть, как говорят, третий глаз. Я бы в такое не поверила, но это реальная история, он действительно предсказал себе смерть,
– отметила жена Поклада.
Каким был последний разговор Игоря Поклада с женой?
Вдова Игоря Поклада призналась, что в последнее время композитор почти не говорил. Но она хорошо запомнила момент, произошедший за неделю до его смерти.
"Он уже не мог какие-то слова произносить, но я слышу – зовет меня. Я поняла, что он что-то хочет, а дома как раз подруги были. Я говорю ему: "Ты хочешь, мы тебе пир устроим?" А он такой смотрит на меня и глазами клип-клип. О, говорю: "Сейчас!" Мы с девушками взяли столик, поставили возле кровати, банан положили, что-то такое мягкое. Он поел, попил и такой был доволен!" – вспомнила Светлана Валерьевна.
Игорь Поклад с женой / Фото из инстаграма Светланы Поклад
Мистика в смерти Игоря Поклада
Светлана Поклад также рассказала о мистическом моменте, произошедшем, когда композитор уходил из жизни. Это произошло тогда, когда догорела церковная свеча. Рядом с Игорем Покладом был его помощник Саша, который ухаживал за садом супругов.
Наш Саша, который еще и пастор в церкви, постоянно был возле мужа. Стоял всю ночь, молился постоянно. А потом мне почему-то показалось, что Игорю тяжело, и я поставила церковную свечу рядом. Она горит-горит, и, как только догорела, Игорь глубоко вдохнул, и все... Мистика какая-то, знаю, но так оно было,
– вспомнила вдова композитора.
Тогда Светлана Поклад услышала взрывы. Ранее она уже рассказывала, что Игорь Поклад ушел из жизни во время обстрела.
"Мы вышли с Сашей на улицу, а над домом "Шахед" один, второй, третий. Прямо над нами. Их начали сбивать, один вообще где-то рядом, гул был страшный. Игорь действительно ушел из жизни под взрывы", – сказала вдова Игоря Поклада.