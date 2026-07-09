Жена Кузьмы Скрябина рассказала, какую особенную песню музыкант написал для нее

Жена легендарного украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Светлана рассказала о самой особенной композиции в творчестве своего мужа. Она призналась, что лирический хит "Шампанские глаза" артист посвятил ей еще в юности.

В новом выпуске проекта "Тур со звездами" Светлана Кузьменко пообщалась с ведущей Натальей Тур. Во время беседы женщина ответила, какую композицию из богатого музыкального наследия Кузьмы считает для себя самой знаковой. Ею оказался трек "Шампанские глаза", который музыкант создал задолго до его широкой популярности.

Наверное, это "Шампанские глаза". Она была написана для меня еще в очень юном возрасте, а стала популярной, когда Андрея не стало,

– искренне поделилась Светлана.

Светлана Кузьменко / скриншот из видео

Стоит отметить, что после трагической гибели Кузьмы Скрябина в 2015 году его жена крайне редко дает интервью и комментирует личную жизнь. Супруги прожили в браке 21 год и воспитали дочь Барбару. Ранее Светлана вспоминала, что их совместный путь был полон ярких событий, а муж оставил после себя огромное творческое наследие.

Мне кажется, что у меня вся жизнь была сумасшедшей, даже сейчас он не дал мне покоя, ушел и оставил такое свое огромное сокровище: песни, книги и все остальное. Это все было от начала и до конца очень безумной жизнью двух таких огней,

– рассказывала ранее женщина.

Кузьма Скрябин "Шампанские глаза" – смотреть клип онлайн

Интересно, что после ухода музыканта композицию "Шампанские глаза" перепел Дмитрий Шуров (PIANOBOY). В его исполнении песня обрела новое дыхание и стала настоящим хитом для миллионов украинских слушателей.

PIANOBOY "Шампанские глаза" – слушать песню онлайн:

Напомним, что дочь Кузьмы Скрябина стала настоящей бизнес-леди. Барбара Кузьменко открыла собственное дело в Киеве.