У новому випуску проєкту "Тур зірками" Світлана Кузьменко поспілкувалася з ведучою Наталією Тур. Під час розмови жінка відповіла, яку композицію з багатого музичного доробку Кузьми вважає для себе найзнаковішою. Нею виявився трек "Шампанські очі", який музикант створив задовго до його широкої популярності.

Напевно, це "Шампанські очі". Вона була написана для мене ще в дуже юному віці, а стала популярна, коли Андрія не стало,

– щиро поділилася Світлана.

Світлана Кузьменко / скриншот з відео

Варто зазначити, що після трагічної загибелі Кузьми Скрябіна у 2015 році його дружина вкрай рідко дає інтерв'ю та коментує особисте життя. Подружжя прожило у шлюбі 21 рік та виховало доньку Барбару. Раніше Світлана згадувала, що їхній спільний шлях був сповнений яскравих подій, а чоловік залишив після себе величезний творчий спадок.

Мені здається, що в мене все життя було божевільне, навіть зараз він не дав мені спокою, пішов і залишив такий свій величезний скарб: пісні, книжки і все решта. Це все було від початку і до кінця дуже шалене життя двох таких вогнів,

– розповідала раніше жінка.

Кузьма Скрябін "Шампанські очі" – дивитися кліп онлайн

Цікаво, що після втрати музиканта композицію "Шампанські очі" переспівав Дмитро Шуров (PIANOBOY). У його виконанні пісня отримала нове дихання та стала справжнім хітом для мільйонів українських слухачів.

PIANOBOY "Шампанські очі" – слухати пісню онлайн:

Нагадаємо, що донька Кузьми Скрябіна стала справжньою бізнесвумен. Барбара Кузьменко відкрила власну справу в Києві.