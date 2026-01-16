Жена нового министра обороны: кто такая Анастасия Федорова и чем занимается

Михаил Федоров 14 января занял одну из важнейших должностей в государстве. Поэтому общественный интерес к его личности в последние дни значительно возрос. В фокусе оказалось и окружение политика, в том числе и его семья.

Михаил Федоров женат уже более 10 лет. В материале 24 Канала узнавайте о том, что известно об избраннице одного из самых молодых украинских чиновников и чем она занимается.

К теме Пережили взлеты и падения: история любви главы Минобороны Михаила Федорова и его жены

Что известно об Анастасии Федоровой?

Анастасия Федорова родилась в Запорожье и получала высшее образование в местном университете, - как и ее муж. Михаил изучал там социологию и управление, а Анастасия училась на иностранной филологии.

Карьера девушки началась с преподавания: она обучала ИТ-специалистов английскому языку.

Я получала удовольствие от коммуникации с людьми. Мне нравилось делать процесс обучения креативным и небанальным,

– рассказывала Анастасия.

После женитьбы и переезда в Киев Анастасия решила заняться собственным бизнесом и создала свой бренд одежды COVER – это произошло в период пандемии. Летняя коллекция как раз была готова, когда началось полномасштабное вторжение.



Анастасия Федорова с семьей / Фото из инстаграма Анастасии Федоровой

Сначала Анастасия думала, что уже не вернется к предыдущей работе. Но когда Киевскую область освободили, работа бренда возобновилась. 50% прибыли от коллекции отправляется на нужды ВСУ на Запорожском направлении.

"Мои родители жили на оккупированных территориях, поэтому для меня это очень личный вопрос. Также мы проводим благотворительные лотереи, донаты от которых идут на помощь армии. Мы немного адаптировали бизнес, развиваем его и верим, что будущее будет лучше, однако этот болевой порог никто из нас уже не забудет", – отмечала жена министра.

Анастасия Федорова как дизайнер продолжает заниматься развитием своего бренда и созданием новых коллекций. На странице она часто показывает детали своей работы.

История любви Михаила и Анастасии Федоровых

Михаил и Анастасия познакомились в общежитии, когда завершали обучение в университете. Сначала они были друзьями, а впоследствии появились и романтические чувства. В 2015 году пара поженилась.

Через два года у них родилась дочь Мария. В 2025 супруги отпраздновали 10 лет в браке.

Секретов не существует. Но должна быть база – чувства и желание быть вместе, время вместе. Мне кажется, что не надо терять фишку взаимодействия так, будто вы только начали встречаться, даже когда уже много лет вместе,

– делилась Анастасия Федорова.



Анастасия Федорова с семьей / Фото из инстаграма Анастасии Федоровой

Что такое быть женой министра?

Анастасия Федорова признавалась, что не любит публичность. Также она была не сторонницей того, что ее называли "женой министра", ведь это не единственная ее роль в обществе.

С началом полномасштабной войны у Михаила Федорова стало гораздо больше работы, однако пара остается вместе и является опорой друг для друга.



Анастасия Федорова с мужем / Фото из инстаграма пары

После того как Михаил Федоров стал главой Минобороны, Анастасия поделилась, что принимает выбор мужа, как и он уважает ее путь. И призвала не смешивать их роли и уважать личные границы.

"Я не роль, не функция и не производная от чьих-то решений. Отдельный человек со своей работой, ответственностью и результатами – и именно в этом статусе я существую и коммуницирую", – подчеркнула жена министра.