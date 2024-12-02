Жена прокурора показала на "Супермаме" их скрытое жилье: чиновника подали на увольнение

Участница восьмого сезона шоу "Супермама" Анна Малеева продемонстрировала соперницам семейный дом в Буче. Оказалось, что это имение не задекларировано ее мужем-прокурором.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров подала Александра Малеева на увольнение, пишет Show 24 со ссылкой на "Слідство. Инфо".

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Александр Малеев был заместителем руководителя Специализированной экологической прокуратуры.

Его жена Анна показала в шоу "Супермама" их элитный дом в Буче площадью 130 квадратных метров. Она отметила, что не интересовалась, сколько стоит его аренда. В то же время Александр Малеев не указывал этого жилья в декларации. Журналисты предполагают, что стоимость может составлять около 3 тысяч долларов в месяц.



Дом Малеевых в Буче / Скриншот из шоу "Супермама"

Супруги живут на два города – Киев и Одессу. Также в "Супермаме" приняла участие бывшая жена прокурора, Татьяна Малеева. Она сообщила, что экс-супруг арендует для нее квартиру за 15 тысяч гривен в месяц и помогает финансово, предоставляя 30 тысяч гривен ежемесячно. Этих расходов также нет в декларации Александра Малеева.

Прокурор также не задекларировал расходы на роды жены в США. По данным журналистов, Анна вылетела в США на 35 неделе беременности. Ребенок родился в Америке и получил там гражданство. Женщина сказала, что оплатила перелет самостоятельно, а роды покрыло американское правительство.

Что указано в декларации Александра Малеева?

Прокурор в 2024 году задекларировал две квартиры в Одессе, арендованные квартиры в Киеве и Одессе. В апреле 2025 года завершилось строительство еще одной квартиры в Одессе.

В собственности Малеевых и бывшей жены прокурора – три авто: Hyundai Santa FE, Nissan Teana и арендованный Ford Fiesta.

Общий доход Александра Малеева от Офиса Генпрокурора за 2024 год составил более 1 миллиона 344 тысячи гривен и страховые выплаты в размере 15 тысяч гривен. На его банковских счетах – 562 478 гривен и 2500 долларов наличными.