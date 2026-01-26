Давно должен был это сделать, – Женя Кот впервые рассказал, почему ему пришлось лечь на операционный стол

На днях танцовщику Евгению Коту сделали операцию на ушах. Тогда он не вдавался в подробности перенесенного хирургического вмешательства.

Только показал фото из больницы. Через несколько дней в комментарии для шоу "Тур звездами", что вышло на ютуб-канале "Радио. Люкс", Евгений рассказал, как прошла его операция.

По словам танцовщика, это была нужная ему операция, которая еще и имеет эстетическую функцию.

Надо было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать. И январь вот более свободный. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому чтобы они не были разными – подровняли немного,

– рассказал танцовщик.

До этого на своей инстаграм-странице Евгений рассказал, что хирургическое вмешательство прошло довольно быстро и успешно.

