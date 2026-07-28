Жених Наталки Денисенко больше не Савранский: как отреагировала актриса
Жених украинской актрисы Наталья Денисенко Юрий Савранский неожиданно сообщил об изменении фамилии.
Мужчина поделился новостью на своей странице в инстаграмме, опубликовав фото новых документов. На изменения уже отреагировала и сама актриса.
Теперь Юрий больше не Савранский, а Ярошенко. Он показал фото из Сервисного центра МВД, где продемонстрировал новый паспорт. Причины смены фамилии мужчина пока не раскрывает.
Быть собой,
– лаконично написал Юрий под публикацией.
Наталья Денисенко поздравила любимого в комментариях.
Наконец, мой господин Ярошенко,
– написала актриса и призналась Юрию в любви.
Напомним, что Наталья Денисенко вместе с любимым готовятся к свадьбе. Недавно актриса рассказала о подготовке к празднованию и планам на медовый месяц