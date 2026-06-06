Вы об этом не знали: кто из украинских звезд по образованию журналист

Сегодня, 6 июня, в Украине отмечают День журналиста. Этот праздник официально ввели еще с 1994 года, и в современных реалиях журналистика вышла на новую ступень важности и необходимости.

Профессию журналиста освоить сложно, ведь для этого нужно пройти не один год обучения, посетить десятки курсов, "набить руку", найти свою целевую аудиторию и закрыть еще много других пунктиков. Когда-то на факультеты журналистики поступили и звезды украинского шоу-бизнеса. Тогда они еще совсем не были известными, поэтому искали себя в разных профессиях. Сегодня 24 Канал расскажет, кто из наших знаменитостей имеет журналистское образование.

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Ольга Фреймут

Бывшая звезды программ "Ревизор" и "Инспектор Фреймут" закончила бакалавриат в Варшавском частном университете Vistula, а степень магистра получила на факультете журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко и в Лондонском городском университете.

Во время учебы в Лондоне работала официанткой. Ведущая часто рассказывала публике, что знает, как это зарабатывать деньги тяжелым трудом, и даже давала советы официантам в украинских заведениях.

Ольга Фреймут / Фото из соцсетей

Недавно она сообщила, что имеет мечту – вернуть программу "Ревизор".

Я очень хочу восстановить "Ревизор", потому что я так скучаю. У меня Злата уже девка на выданье, учится на двух дипломах в университете в Лос-Анджелесе. Малыши тоже не крошечные, сами себе радуют. И можно сделать программу, которую я очень люблю,

– сказала Ольга.

Фреймут не сказала, где хочет делать программу: в Украине или за рубежом, но отметила, что хотела бы создать "Ревизор" по-новому.

Виталий Козловский

Певец после окончания школы, в 2002 году, поступил во Львовский национальный университет им. И. Франко на факультет журналистики. Во время учебы начал петь в хоре, танцевал в модерн-балете "Жизнь", а впоследствии стал участником проекта "Караоке на Майдане", где одержал победу и попал на "Шанс". Козловский одержал победу и там.

Виталий Козловский / Фото из инстаграма

Сегодня артист с семьей живет и работает в Украине. Публика приветливо встречает его на сцене, ведь наконец Виталий расплатился с долгами, которые был должен бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, и может почувствовать себя свободным человеком без обязательств.

Анжелика Рудницкая

Анжелика в украинском обществе известна как основательница "Территории А". Программа включала новости об украинском искусстве, интересные репортажи, первый телевизионный художественный аукцион и встречи с гостями. Проект получил все возможные телевизионные награды и награды. Сама Рудницкая называет "Территорию А" революцией 90-х.

И кто не знал, общественный деятель в свое время закончила факультет журналистики КНУ им. Т.Шевченко.

Анжелика Рудницкая / Фото из инстаграма

Роман Щербань

Роман известный стендап-комик, а также участник популярного ютубного проекта "Львы на джипе". Юморист часто вспоминает о том, что имеет два образования. Педагогическое он получил в Самборском колледже, а журналистское – во Львовском национальном университете им. И.Франко.

Роман Щербан / Фото из инстаграма

А знали ли вы, что Ирина Федишин получила экономическое образование, а Дмитрий Монатик и Тарас Тополя получили дипломы юристов?!