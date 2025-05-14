Ziferblat прошел в финал Евровидения-2025: первая реакция группы

Во вторник, 13 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения-2025, где определили первых финалистов конкурса. Ziferblat попал в этот список – участники поделились первыми эмоциями.

Участники группы Ziferblat отреагировали на то, что прошли в финал конкурса. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на их инстаграм-страницу.

Важно Украина прошла в финал Евровидения-2025

Друзья, мы прошли в финал. Спасибо вам за поддержку и веру в нас,

– поделились музыканты.



Ziferblat прошли в финал / Фото из инстаграм-сториз

После выступления в полуфинале гитарист группы, Валентин, также поблагодарил фанатов за поддержку

"Мы очень старались, очень ждем ваши голоса. Спасибо, что поддерживали нас все это время и те, кто нас толкали, тоже", – добавил музыкант.

Группа Ziferblat – в финале

Группа Ziferblat представила Украину на Евровидении в первом полуфинале, 13 мая. Музыканты выступили с песней Bird of Pray, где центральным образом является "молитвенная птица", а трек рассказывает о том, что после темноты всегда приходит свет.

Коллектив на сцене конкурса представил обновленный номер, отличающийся от того, который украинцы видели на Нацотборе. Он был наполнен символизмом и динамическими световыми эффектами, что дополняли песню. Костюмы для группы создал Иван Фролов.

Уже состоялась жеребьевка, на которой определили, что Ziferblat выступит в первой половине грандфинала.