Ziferblat поехали на Евровидение, скандал вокруг Билоуса: главные события недели в шоу-бизе

Евровидение-2025 уже совсем близко, а потому появилось множество новой информации о нынешнем конкурсе. Но это далеко не единственное, что обсуждали о шоу-бизнесе за последнюю неделю.

Show 24 расскажет о главных событиях, произошедших в украинском шоу-бизнесе за эту весеннюю неделю. О деталях номера Украины на Евровидении, новых деталях скандала вокруг Билоуса и другое – читайте дальше.

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Ziferblat поехали в Швейцарию на Евровидение

Чуть больше чем через неделю начнется Евровидение. Группа Ziferblat 1 мая отправилась в Швейцарию, а именно в Базель, где состоится конкурс. Музыканты назвали две главные цели группы на Евровидении – достойно представить Украину на международной арене и собрать средства на роботизированные системы разминирования Украины.

Яркие и красочные костюмы для Ziferblat создавал украинский модельер Иван Фролов – основатель бренда FROLOV. Режиссером номера является Мария Коростелева.

После первой репетиции стало известно, что на сцене Евровидения не будет цветочного поля, как это было на Нацотборе. Зато на экране будут розовые и зеленые графические элементы, а еще спецэффекты – дым и фейерверки.

Скандал с брендом COOSH

Украинский бренд COOSH, основательницей которого является инфлюенсерка Алина Френдий, попал в громкий скандал. Его команда прорекламировала обувь, положив ее в корзину с круассанами. Это возмутило пользователей сети. В частности, об этом высказалась Алина Михайлова. Она напомнила, что оккупанты поколениями отбирали у украинцев хлеб, а россияне теперь морят украинских военных голодом в плену.

Не буду комментировать этичность фото и моральную низость целой команды людей, владельцев, которых такая постановка обуви на фото никаким образом не триггернула. Но я просто хочу напомнить, кого сегодня в Украине вы считаете лидерами мнений и инфлюенсерами. Чистите свое пространство от отраженных и оторванных от реальности людей,

– написала офицер ВСУ.



Алина Михайлова о скандале / Фото из инстаграм-сториз

Команда бренда отреагировала на критику и извинилась перед аудиторией. Они подчеркнули, что с уважением относятся к хлебу, и все круассаны после съемок съели. По словам COOSH, съемка "имела эстетическую цель" и не имела целью обесценить или пренебречь изделия из пшеницы.



Бренд отреагировал / Фото из инстаграм-сториз

Секс-скандал вокруг Андрея Билоуса продолжается

Маша Ефросинина отреагировала на скандал вокруг Андрея Билоуса, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Она обнародовала скриншоты переписок преподавателя и режиссера с девушками, некоторые из них были несовершеннолетними. Ведущая призвала уволить его из Молодого театра.

Используя власть, обещая перспективы и менторство, Белоус принуждал девушек к сексуальной связи с ним. "Отрабатывать" девушку он мог неделями, месяцами, а иногда и годами, чтобы она "созрела",

– сообщила Ефросинина.

Слухи о разводе и новых отношениях Наталки Денисенко

В апреле стало известно, что Наталка Денисенко подала на развод с Андреем Фединчиком. Однако актеры никак не комментируют эту информацию.

На фоне слухов о разрыве в сети заподозрили, что Наталка Денисенко закрутила новый роман - с режиссером Алексеем Комаровским. Когда в прессе появились эти сплетни, актриса показала совместное фото с Комаровским и сообщила, что они действительно "вместе" – потому что появятся в новом фильме "Крещатик 48/2".

Зато Алексей Комаровский опроверг сплетни. Он подтвердил, что много времени проводит с Натальей Денисенко – но это касается только работы.