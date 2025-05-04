Show 24 розповість про головні події, що сталися в українському шоубізнесі за цей весняний тиждень. Про деталі номера України на Євробаченні, нові деталі скандалу навколо Білоуса та інше – читайте далі.

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Ziferblat поїхали у Швейцарію на Євробачення

Трохи більше ніж за тиждень розпочнеться Євробачення. Гурт Ziferblat 1 травня відправився до Швейцарії, а саме до Базеля, де відбудеться конкурс. Музиканти назвали дві головні цілі гурту на Євробаченні – гідно представити Україну на міжнародній арені та зібрати кошти на роботизовані системи розмінування України.

Яскраві й барвисті костюми для Ziferblat створював український модельєр Іван Фролов – засновник бренду FROLOV. Режисеркою номера є Марія Коростельова.

Після першої репетиції стало відомо, що на сцені Євробачення не буде квіткового поля, як це було на Нацвідборі. Натомість на екрані будуть рожеві та зелені графічні елементи, а ще спецефекти – дим та феєрверки.

Скандал з брендом COOSH

Український бренд COOSH, засновницею якого є інфлюенсерка Аліна Френдій, потрапив у гучний скандал. Його команда прорекламувала взуття, поклавши його у кошик з круасанами. Це обурило користувачів мережі. Зокрема, про це висловилась Аліна Михайлова. Вона нагадала, що окупанти поколіннями відбирали в українців хліб, а росіяни тепер морять українських військових голодом у полоні.

Не буду коментувати етичність фото та моральну ницість цілої команди людей, власників, яких така постановка взуття на фото ніяким чином не тригернула. Але я просто хочу нагадати, кого сьогодні в Україні ви вважаєте лідерами думок та інфлюенсерами. Чистіть свій простір від відбитих та відірваних від реальності людей,

– написала офіцерка ЗСУ.



Аліна Михайлова про скандал / Фото з інстаграм-сторіз

Команда бренду відреагувала на критику та перепросила перед аудиторією. Вони підкреслили, що з повагою ставляться до хліба, і всі круасани після знімань з'їли. За словами COOSH, зйомка "мала естетичну мету" й не мала на меті знецінити чи зневажити вироби з пшениці.



Бренд відреагував / Фото з інстаграм-сторіз

Секс-скандал навколо Андрія Білоуса триває

Маша Єфросиніна відреагувала на скандал навколо Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила скриншоти листувань викладача та режисера з дівчатами, деякі з них були неповнолітніми. Ведуча закликала звільнити його з Молодого театру.

Використовуючи владу, обіцяючи перспективи й менторство, Білоус примушував дівчат до сексуального зв'язку з ним. "Опрацьовувати" дівчину він міг тижнями, місяцями, а інколи і роками, щоб вона "дозріла",

– повідомила Єфросиніна.

Чутки про розлучення й нові стосунки Наталки Денисенко

У квітні стало відомо, що Наталка Денисенко подала на розлучення з Андрієм Федінчиком. Однак актори ніяк не коментують цю інформацію.

На тлі чуток про розрив у мережі запідозрили, що Наталка Денисенко закрутила новий роман - з режисером Олексієм Комаровським. Коли у пресі з'явилися ці плітки, акторка показала спільне фото з Комаровським і повідомила, що вони справді "разом" – бо з'являться у новому фільмі "Хрещатик 48/2".

Натомість Олексій Комаровський спростував плітки. Він підтвердив, що багато часу проводить з Наталкою Денисенко – але це стосується лише роботи.