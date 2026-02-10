Фурор Златы Огневич на Нацотборе: почему вся страна говорит о певице
- Злата Огневич выступила вместе с TVORCHI на Нацотборе Евровидения-2026, исполнив треки One Day & Bonfire, что вызвало положительные отзывы.
- Огневич активно работает над новыми музыкальными проектами, включая выпуск синглов, англоязычного альбома и участие в спектакле "Основной инстинкт".
Национальный отбор на Евровидение-2026, состоявшийся 7 февраля, запомнился не только его результатами, но и многими интересными, провокационными и увлекательными моментами. Стихи Леси Никитюк, агитация Русланы, выступление Джамалы с оркестром и многие другие. Не меньше обсуждений в сети спровоцировала и Злата Огневич.
Певица не только была среди экспертов, но и выступила вместе с группой TVORCHI. 24 Канал подробнее расскажет, почему вся сеть взялась обсуждать Злату Огневич.
Злата Огневич в 2013 году представила Украину на Евровидении и заняла третье место с песней Gravity. Певица уже много лет на сцене, но часто считается недооцененной артисткой в Украине.
В этом году Злата впервые стала судьей Национального отбора на Евровидение. Она была среди экспертов и оценивала вокал финалистов. Ее комментарии в эфире были уместными и справедливыми по отношению ко всем участникам.
Очень сложно было сделать выбор. Единственный критерий, кроме вокального, – я выбирала сердцем,
– так прокомментировала Злата свое судейство.
Кроме того, певица вышла на сцену вместе с представителями Украины на Евровидении-2023, группой TVORCHI. Артисты исполнили свои треки One day & Bonfire. Это выступление собрало множество положительных комментариев.
ZLATA OGNEVICH & TVORCHI – One day & Bonfire: смотрите видео онлайн
Украинцы делают комплименты не только образу Златы Огневич и ее внешнему виду, но и вокалу. В частности, немало фанов сделали вывод, что проблемы со звучанием финалистов Нацотбора могли быть связаны не с техническими трудностями, а с умениями.
К тому же немало пользователей предлагают снова "отправить" Злату Огневич на Евровидение.
- "Хочу в 40 выглядеть так же шикарно, как Злата Огневич";
- "По моему скромному мнению, Злата одна из самых недооцененных наших певиц";
- "Пока все обсуждают участников Нацотбора, я хочу выразить свой восторг от выступления Златы Огневич. Вышла и показала всем, как надо";
- "Когда Злата выступила, я захотела, чтобы от нас на Евровидение повторно поехала именно она и TVORCHI";
- "Я хочу видеть ее в жюри каждый год";
- "Где голосовать за Злату Огневич? Ну икона, восхищаемся";
Многочисленные комментарии о Злате Огневич / Скриншоты из тредса
Где сейчас Злата Огневич?
Певица также иронично отреагировала на комментарии тех пользователей, которые поделились, что давно не видели Злату Огневич в инфопространстве. Поэтому звезда напомнила, чем занималась последние 2,5 года.
Выпустила 3 студийных альбома. Параллельно с ними синглы, клипы и фиты, которые набрали миллионы просмотров и прослушиваний, создала саундтреки к украинским фильмам,
– перечислила артистка.
Но на самом деле на этом список не остановился. Ведь также Злата озвучила Глинду в мюзикле "Wicked: Чародейка", выступала с турами по Украине, продюсировала клипы.
Сейчас Злата Огневич готовит к выпуску новые синглы и англоязычный альбом, играет в спектакле "Основной инстинкт", сотрудничает с украинскими и мировыми брендами. В ближайшее время артистка выпустит на цифровых площадках reborn песни One Day. Дата релиза – 27 февраля.