Злоумышленник с подозрительным рюкзаком проник на территорию резиденции Уильяма и Кейт Миддлтон

Накануне Рождества злоумышленник незаконно проник на территорию Кенсингтонского дворца, где расположены лондонские апартаменты принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Мужчина повторил правонарушение после того, как его освободили под залог.

Этот инцидент привлек повышенное внимание служб безопасности королевской семьи. СМИ раскрыли детали дела. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Sun.

Не пропустите Слава Украине, – голливудский актер Роберт Де Ниро удивил новогодним обращением

Дерек Иган проник на территорию Кенсингтонского дворца 21 и 23 декабря. Злоумышленника видели с "тяжелым рюкзаком", когда он перелезал через забор, после чего его оба раза задерживали в саду дворца. После второго инцидента мужчину взяли под стражу.

Во время судебного заседания в Вестминстерском магистратском суде Дерек Иган вел себя агрессивно: выкрикивал оскорбления и пытался разбить стеклянную ограду для подсудимых. В то же время он признал свою вину.

Я намерен продолжить слушания в его отсутствие 6 января, учитывая его хулиганское поведение в отношении судебных приставов и самого суда. Я не предоставляю ему залога, поскольку в случае признания виновным существует реальная вероятность назначения тюремного наказания,

– заявил окружной судья Сэм Гузи.

Принц и принцесса Уэльские с детьми не находились во дворце во время инцидентов. В то же время известно, что в Кенсингтонском дворце в целом проживают около десяти членов королевской семьи и их сотрудники.

Для справки! Основным местом жительства принца Уильяма и Кейт Миддлтон является Виндзор, однако в Лондоне они пользуются 20-комнатными апартаментами 1A в Кенсингтонском дворце.

Где именно живет принц Уильям с женой и детьми?