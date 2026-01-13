Звезда сериала "Мэтлок" покорила "Золотой глобус-2026" в платье украинского дизайнера

На днях в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения "Золотого глобуса-2026". На красной дорожке звезды появилась в совершенно разнообразных образах.

В частности, внимание привлекла американская актриса Скай П. Маршалл, которая надела наряд от украинского бренда. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу знаменитости.

Звезда сериала "Мэтлок" выбрала роскошное платье медового цвета от Lever Couture.

Этот наряд принадлежит к коллекции "Анатомия идентичности", которую презентовали на Парижской неделе моды осень 2025. Об этом говорится на сайте Lever Couture.

Для справки! "Мэтлок" – это юридическая драма с элементами комедии. Сериал вышел в 2024 году и является перезапуском одноименного проекта, который транслировался с 1986 по 1995 год. Скай П. Маршал в "Мэтлоке" исполняет роль Олимпии.

Что известно о Lever Couture?