18 января, 18:52
Песня, под которую хочется танцевать: почему все в тиктоке снимают видео под "Зустрів троянду"

София Хомишин
Основні тези
В тиктоке стал вирусным трек "Зустрів троянду". Песня вышла еще в 2023 году, однако в этом году получила второе дыхание и стремительно набрала популярность среди слушателей.

Трек исполняет артист Алексей Будник, автор слов – Вячеслав Кукоба, а музыка имеет народные мотивы. Подробнее о новом тренде в тиктоке – далее в материале 24 Канала.

"Зустрів троянду" звучит легко, весело и ритмично. Под этот трек хочется танцевать. Именно эта непринужденность и динамичность песни быстро покорили аудиторию.

Под песню "Зустрів троянду" снимают липсинги дома, в школе и поют ее прямо на улице.

Зустрів троянду, вона цвіла. В моєму серці, вона жила. Зірвати квітку я так хотів. Та не побачив її шипів,
– звучит в композиции.

Кстати, пользователи отмечают, что теперь хотят, чтобы эта песня звучала на их свадьбе.

Всего в тиктоке под звук "Зустрів троянду" сняли уже более 14,5 тысяч роликов.

Что известно об Алексее Буднике, который поет тик-ток хит "Зустрів троянду"?

  • Певец родом из села Калиновка Житомирской области.
  • Алексей родился незрячим, но благодаря настойчивости родителей и хирургическому вмешательству ему удалось восстановить зрение.
  • Любовь к пению он унаследовал от бабушки Евы, с которой еще с детства исполнял народные песни.
  • Впоследствии начал выступать в школе, в клубах окрестных сел и в районном Доме культуры.
  • После школы Алексей поступил в Житомирский колледж культуры и искусств имени И. Огиенко на хоровое отделении, пел в народном хоре и эстрадном коллективе.
  • Высшее образование артист получил в Житомирском Государственном Университете имени И. Франко. После окончания вуза он стал солистом ансамбля национального обряда "Родослав". К тому же активно развивал сольную карьеру.
  • Среди известных синглов Алексея – "Горличка", "Вербонька", "Не забудь" и многие другие.
  • С начала полномасштабной войны певец сосредоточился на благотворительной деятельности в поддержку Вооруженных сил Украины. За это время было организовано более 150 выступлений.
  • Также известно, что в 2024 году он стал преподавателем Житомирского профессионального колледжа культуры и искусств имени И. Огиенко.