Не сделаю этого на фронте, – звезда "Довбуша" ответил, что останавливает его от мобилизации

Актер Алексей Гнатковский имеет бронирование от мобилизации, ведь работает в театре. Он рассказал, как помогает военным и почему считает себя более эффективным в тылу.

Алексей Гнатковский, известный по роли в фильме "Довбуш", работает в Ивано-Франковском драмтеатре. Часть работников заведения воюет на фронте, часть уже вернулась с войны, другие же имеют бронирование от мобилизации. Об этом актер рассказал в интервью "Наедине", пишет Show 24.

К слову Игорь Ласточкин намекнул, в какой бригаде и на каком направлении служит

Актер подчеркнул, что бороться за страну и ее независимость должно все общество, а не только защитники на фронте. Он считает, что сейчас у людей есть два варианта – или быть в Вооруженных Силах Украины, или работать на поддержку войска.

Добавим, о бронь от мобилизации ранее рассказывал актер Богдан Буйлук. Он работает в Киевском академическом театре "Золотые ворота", где с недавних пор для актеров тоже появилась возможность бронирования.

Алексей признался, что за годы полномасштабной войны думал сменить тыл на фронт. Он поддерживает связь с различными бригадами: 68 егерской бригадой имени Олексы Довбуша, 24 механизированной бригадой и бригадой "Азов", где воюют его близкие. Поэтому примерно понимает, на какой должности мог бы быть эффективным.

Меня останавливает то, что я сейчас здесь в театре работаю. Я понимаю, что, например, ведя аукционы, то, что я сейчас делаю для "Пташок перемоги", – это большие средства. Они собрали около 17 тысяч дронов, передали на ВСУ. И эти аукционы, когда там собираешь за вечер 18 миллионов гривен – я на фронте этого не сделаю. Даже если я пойду в часть обеспечения, или в часть пропаганды,

– объяснил актер.

Алексей Гнатковский добавил, что также ему удается передавать 300 до 500 тысяч гривен в месяц на армию благодаря спектаклям, в которых он играет и которые продюсирует. На фронте ему не удастся этого делать.

Гнатковский также кардинально выступил против тезисов: "ребята вернутся и наведут порядок" и назвал это "фарисейством". Он подчеркнул, что тыл должен менять страну к лучшему.