Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" Павел Текучев рассекретил пол будущего ребенка
Супруги актеры Павел и Ангелина Текучеви готовятся впервые стать родителями. Пара опубликовала трогательное видео и рассекретила, кто у них родится.
Павел и Ангелина Текучевы устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм актеров.
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Супруги пригласили на празднование родных и близких друзей. Сначала каждый предположил, кто родится у пары – мальчик или девочка. А потом Павел и Ангелина лопнули большой воздушный шарик, из которого вылетели меньшие шарики голубого цвета.
Так стало известно, что у них родится мальчик. Трогательный ролик собрал множество лайков и комментариев с поздравлениями.
Павел и Ангелина Текучевы рассекретили пол ребенка: видео
Что известно о супругах
- Павел и Ангелина – актеры Киевского национального театра имени Леси Украинки. Они познакомились на репетициях спектакля "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера. Павел вспоминал, что сначала они никак не могли найти общего языка, потому что очень друг другу не нравились.
- Через три года они поняли, что имеют сильные чувства. Уже 6 лет пара вместе. Через два года в отношениях Павел сделал предложение Ангелине, впоследствии они обручились. В январе 2025 года звездные супруги сообщили, что готовятся к пополнению в семье.
- Павел Текучев также известен по роли в фильме "Когда ты выйдешь замуж?" и сериале "Лекарство от прошлого".