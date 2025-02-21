Звезда фильма "Когда ты выйдешь замуж" Павел Текучев рассекретил пол будущего ребенка

Супруги актеры Павел и Ангелина Текучеви готовятся впервые стать родителями. Пара опубликовала трогательное видео и рассекретила, кто у них родится.

Павел и Ангелина Текучевы устроили гендер-пати, чтобы узнать пол будущего малыша. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм актеров.

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Супруги пригласили на празднование родных и близких друзей. Сначала каждый предположил, кто родится у пары – мальчик или девочка. А потом Павел и Ангелина лопнули большой воздушный шарик, из которого вылетели меньшие шарики голубого цвета.

Так стало известно, что у них родится мальчик. Трогательный ролик собрал множество лайков и комментариев с поздравлениями.

Павел и Ангелина Текучевы рассекретили пол ребенка: видео

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