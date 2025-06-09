После намека на помолвку: звезда "Лиги смеха" заговорила о свадьбе с бойфрендом

Актриса "Женского Квартала" и участница "Лиги смеха" Александра Машлятина на днях засветилась с кольцом на безымянном пальце. После слухов о помолвке звезда поделилась, обсуждает ли с любимым свадьбу.

Александра Машлятина призналась, что они с бойфрендом не обсуждают свадьбу серьезно, хотя часто об этом шутят. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на программу "Тур звездами".

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Все все понимают. Наверное, это я открещиваюсь от этих разговоров. "Не будем загадывать наперед", "Там увидим". Поэтому пока серьезно мы это не обсуждаем,

– рассказала звезда "Лиги смеха".

Бойфренд Александры на 4 года от нее младше. И юмористка призналась, что разница в возрасте между ними не ощущалась.

"Для меня не чувствовалось, что Иван моложе. Для меня это стало открытием, что он немного моложе. Это породило серию шуток, что "старших надо слушать", "я старше, я лучше знаю". Но на самом деле он здравомыслящий и мудрый, дает поддержку. Я чувствую себя маленькой девочкой рядом", – заметила Машлятина.

Что известно о паре и вероятной помолвке