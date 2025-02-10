Нет 20% черепной коробки, – у звезды "Лиги смеха" произошло кровоизлияние в мозг

Украинский юморист Александр Венедчук сообщил о серьезных проблемах со здоровьем. Мужчина рассказал, что перенес кровоизлияние в мозг и сложную операцию.

Александр Венедчук, которого больше знают как Веня, – звезда "Лиги смеха" и участник команды "Ветераны космических войск", пишет 24 Канал. На своей странице в инстаграме он рассказал, куда исчез в последнее время.

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Юморист рассказал, что в конце января у него произошло кровоизлияние в мозг. Врачи решили делать срочную операцию.

31-го января у меня произошло кровоизлияние в мозг, который начал провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу. Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки,

– сообщил Веня.

Александр рассказал, что сейчас проходит реабилитацию. Он не сможет участвовать в съемках новых выпусков на ютубе "Ветеранов космических войск" около двух месяцев. Но комик пообещал, что расскажет обо всем подробнее на "вечерней передаче" (одно из шоу на их канале).



Александр Венедчук / Фото из инстаграма юмориста

Юморист поблагодарил за поддержку и порадовался, что смог самостоятельно написать это сообщение. Александра поддерживают звездные друзья и коллеги в комментариях под сообщением и желают скорейшего выздоровления.

Анатолий Анатолич: "Друг, скорейшего возвращения. Выздоравливай!";

Светлана Тарабарова: "Обнимаем крепко всей семьёй! Восстанавливайся, пожалуйста";

Маша Ефросинина: "Обнимаю тебя! Куда нести мандаринки?";

Влад Шевченко: "Боже, какая жесть. Саша, держись! Желаю тебе скорейшего восстановления";

Саша Степаненко: "Брат, скорейшего выздоровления. Жизнь интересная штука. За тебя молится много людей, да и ты дядька крепкий, все осилишь. Любим тебя";

Женя Янович: "Саша, пусть все будет хорошо! Обнял";

OTOY: "Друг, береги себя. Пусть все завершится как можно быстрее, а если нужна помощь - дай знать"

Комментарии также оставили MELOVIN, Амиль Насиров, Виталий Гордиенко, Роман Мищеряков, Олеся Жураковская, Катя Никитина, Юля Левченко, Сергей Лиховида и другие.