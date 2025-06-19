Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый официально развелся с женой
- Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально развелись после года брака.
- Причиной развода стали измены Виктора в их отношениях, как об этом сообщила Ольга.
Ветеран войны и юморист Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально расторгли брак. Пара была вместе около 10 лет.
Бывшая пара уже получила свидетельство о разводе. Об этом сообщила Ольга Мерзликина на своей странице в инстаграме, передает Show 24.
К слову Известная украинская актриса впервые рассказала о разрыве с женихом после 10 лет вместе
Бывшая избранница юмориста поделилась фото со своей собакой и показала свидетельство о разрыве брака. Она пошутила, что официально стала "разведенкой с прицепом".
Вероятно, пара официально развелась в четверг, 19 июня.
Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально развелись / Фото из инстаграма Ольги
Что известно об отношениях Виктора Розового и Ольги Мерзликиной
Пара поженилась в марте 2024 года после около 10 лет отношений. Через несколько недель юморист и военный получил тяжелое ранение и перенес операции. Его реабилитация продолжается.
Около месяца назад пара объявила о разводе. Ольга объяснила, что причиной этого стали измены Виктора. Впоследствии комик отметил, что в их браке измен не было.
Бывшая жена Розового ответила на его сообщение и рассказала, что измены были еще до их бракосочетания.
"Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", – написала Ольга Мерзликина.