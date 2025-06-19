Звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый официально развелся с женой

Ветеран войны и юморист Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально расторгли брак. Пара была вместе около 10 лет.

Бывшая пара уже получила свидетельство о разводе. Об этом сообщила Ольга Мерзликина на своей странице в инстаграме, передает Show 24.

К слову Известная украинская актриса впервые рассказала о разрыве с женихом после 10 лет вместе

Бывшая избранница юмориста поделилась фото со своей собакой и показала свидетельство о разрыве брака. Она пошутила, что официально стала "разведенкой с прицепом".

Вероятно, пара официально развелась в четверг, 19 июня.



Виктор Розовый и Ольга Мерзликина официально развелись / Фото из инстаграма Ольги

Что известно об отношениях Виктора Розового и Ольги Мерзликиной

Пара поженилась в марте 2024 года после около 10 лет отношений. Через несколько недель юморист и военный получил тяжелое ранение и перенес операции. Его реабилитация продолжается.

Около месяца назад пара объявила о разводе. Ольга объяснила, что причиной этого стали измены Виктора. Впоследствии комик отметил, что в их браке измен не было.

Бывшая жена Розового ответила на его сообщение и рассказала, что измены были еще до их бракосочетания.

"Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе", – написала Ольга Мерзликина.