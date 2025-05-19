Теперь женщина отреагировала на эти слова экс-супруга. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Мерзликиной.
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Напомним, в марте 2024 года Виктор Розовый и Ольга Мерзликина отпраздновали свадьбу, но уже через год пара объявила о разводе. После разрыва бывшие супруги заключили мирное соглашение, в котором отмечалось, что Ольга объявит причину их расставания. Соглашение также предусматривало, что обе стороны воздержатся от публичного обсуждения деталей развода.
В то же время после заявлений Виктора женщина обвинила его в нарушении этого соглашения и заявила, что если он не прекратит эти действия, она будет принимать необходимые меры для обеспечения выполнения условий их контракта.