Теперь женщина отреагировала на эти слова экс-супруга. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Мерзликиной.

Вас также может заинтересовать Jerry Heil не согласилась с баллами украинского жюри: кому бы она отдала 12 баллов на Евровидении



Так, выяснилось, что Розовый изменял Ольге до их бракосочетания. Для измены не нужен брак. Достаточно быть вместе почти десятилетие, строить совместный быт и говорить о будущем вместе. Жене можно не изменять, конечно. А девушке, партнерше, невесте, получается, что да. Женам отдают все личные вещи после ранения. Вместе с вещами иногда можно получить дополнительную ношу в виде правды, в которую отказываешься верить, но решаешь быть рядом в трудный момент, потому что не можешь иначе,

– написала женщина в своем инстаграме.

Напомним, в марте 2024 года Виктор Розовый и Ольга Мерзликина отпраздновали свадьбу, но уже через год пара объявила о разводе. После разрыва бывшие супруги заключили мирное соглашение, в котором отмечалось, что Ольга объявит причину их расставания. Соглашение также предусматривало, что обе стороны воздержатся от публичного обсуждения деталей развода.

В то же время после заявлений Виктора женщина обвинила его в нарушении этого соглашения и заявила, что если он не прекратит эти действия, она будет принимать необходимые меры для обеспечения выполнения условий их контракта.