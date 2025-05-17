Теперь эти слова прокомментировал и сам Виктор. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Розового.

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Так, после заявлений Ольги об изменах любимого на него полилась волна хейта. Поэтому, он решил объяснить свою позицию публично.

Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности – я их выполняю. Мы попытались создать семью, у нас не получилось. Одно привело к другому, и у всего есть свои причины,

– написал юморист.

Он добавил, что экс-супруга для него была близким человеком, поэтому им было важно достойно расстаться. Для этого бывшие супруги подписали мирное соглашение, где отмечалось, что Ольга озвучивает о причинах развода и то, что дальше в интервью они оба воздерживаемся от подробностей.

Напомним, Виктор Розовый и Ольга Мерзликина поженились в марте 2024 года, а уже в апреле он получил сложное осколочное ранение головы, когда находился на выездном задании. Экс-жена Розового поддерживала его во время реабилитации. После многочисленных операций воин сначала передвигался на кресле колесном, однако уже делает свои первые самостоятельные шаги. Кроме физического восстановления, Розовый также вернулся к профессиональной жизни, недавно заняв должность редактора "Лига смеха".