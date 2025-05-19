Тепер жінка відреагувала на ці слова ексчоловіка. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Мерзлікіної.

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Так, з'ясувалося, що Розовий зраджував Ольгу до їхнього одруження. Для зради не потрібен шлюб. Достатньо бути разом майже десятиліття, будувати спільний побут та говорити про майбутнє разом. Дружині можна не зраджувати, звісно. А дівчині, партнерці, нареченій, виходить, що так. Дружинам віддають усі особисті речі після поранення. Разом з речима іноді можна отримати додаткову ношу у вигляді правди, в яку відмовляєшся вірити, але вирішуєш бути поруч в скрутний момент, бо не можеш інакше,

– написала жінка у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, в березні 2024 року Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна відсвяткували весілля, але вже через рік пара оголосила про розлучення. Після розриву колишнє подружжя уклало мирну угоду, в якій зазначалося, що Ольга оголосить причину їхнього розставання. Угода також передбачала, що обидві сторони утримаються від публічного обговорення деталей розлучення.

Водночас після заяв Віктора жінка звинуватила його в порушенні цієї угоди і заявила, що якщо він не припинить ці дії, вона вживатиме необхідних заходів для забезпечення виконання умов їхнього контракту.