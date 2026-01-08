Большая кухня, укрытие и огород: Лиза Глинская показала, как живет в двухэтажном доме

Звезда "МастерШеф" Елизавета Глинская после рождения дочерей переехала в большой дом за городом. Профессиональный кондитер впервые пригласила журналистов домой и показала, как и где проживает.

Елизавета Глинская рассказала, что сначала сомневалась, соглашаться ли на съемки. Ведь не обустраивала дом так, как бы их хотелось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на программу "По домам" от "Радио Люкс".

К слову Сергей Притула залетел в Threads и сразу наделал шума: каким является его первое сообщение

На самом деле это не наш дом, мы его арендуем. У меня есть небольшая квартира в Киеве, там действительно все мое и обо мне. Но семья увеличилась и нам нужно было переехать. Я себя не чувствую все-таки здесь, потому что нет времени и смысла, чтобы обустраивать. Но он большой и комфортный,

– поделилась кондитерка.



Елизавета Глинская о доме / Скриншот из видео

Аренда двухэтажного дома с подвалом площадью около 170 квадратных метров под Киевом стоит до 1 тысячи долларов в месяц. За домом помогает ухаживать уборщица, которая наведывается раз в 2 – 3 недели.

Главный плюс дома – это подвал, который Лиза с мужем переоборудовали в укрытие. Кроме уютного уголка для семьи также там есть инвертор на случай выключения света и запасы воды.



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео

На первом этаже дома – большая гостиная, где есть диван и телевизор, а также место для отдыха детей – большой коврик и манеж с различными игрушками.



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео

"С появлением малышей появилась новая жизнь. Хотя это и сложно, но в моменты, когда я сама и есть минутка взглянуть на все со стороны: это самая большая радость и счастье, которая может быть для женщины. Я рада, что сделала этот выбор", – поделилась звезда "МастерШеф".

Большая кухня оформлена в белом цвете.



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео

На втором этаже есть комната няни, детская комната, спальня, а в коридоре – импровизированная массажная комната.



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео

Во дворе Лизы Глинской – небольшой огород. Там она выращивает помидоры, клубники, огурец, голубику, малину и зелень.



Дом Елизаветы Глинской / Скриншот из видео

Когда Лиза Глинская стала мамой?

Победительница и судья "МастерШеф" стала мамой 4 ноября: у Лизы и ее мужа Максима родились двойняшки. Пара назвала дочерей Софией и Полиной.

О беременности и материнстве Лиза Глинская рассказала только через 2 месяца после родов. Как оказалось, это был очень непростой период. У женщины несколько раз было кровотечение.

Через полгода после рождения Лиза Глинская окрестила дочерей и показала фото на своей странице.