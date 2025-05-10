Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила дочек-двойняшек

Победительница и судья "МастерШеф" Елизавета Глинская сообщила о важном событии в их семье. Она окрестила дочерей и показала фото с таинства.

Лиза Глинская сообщила, что таинство крещения состоялось 3 мая. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу

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Звезда "МастерШеф" опубликовала серию фото с особого дня для семьи. Она показала кадры из церкви, совместные фото с мужем и крестных родителей.

3 мая! Важный день, праздник для нашей семьи. Крещение наших маленьких крошек – Полины и Соломии. Наш особый день и платья особенные! Это была любовь с первого взгляда,

– поделилась Лиза Глинская.

Для праздничного дня Лиза Глинская выбрала вышитое платье пудрового цвета. Ее образ в храме дополнял белый платок. Звездные дочери предстали в белоснежных кружевных платьях.

Крестины дочерей Лизы Глинской / Фото из инстаграма Лизы Глинской

Что известно о материнстве Лизы Глинской