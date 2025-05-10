Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская покрестила дочек-двойняшек
- Елизавета Глинская окрестила дочек-двойняшек Полину и Соломию 3 мая, поделившись фото с таинства.
- Глинская стала мамой 4 ноября, родив двух девочек.
Победительница и судья "МастерШеф" Елизавета Глинская сообщила о важном событии в их семье. Она окрестила дочерей и показала фото с таинства.
Лиза Глинская сообщила, что таинство крещения состоялось 3 мая. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу
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Звезда "МастерШеф" опубликовала серию фото с особого дня для семьи. Она показала кадры из церкви, совместные фото с мужем и крестных родителей.
3 мая! Важный день, праздник для нашей семьи. Крещение наших маленьких крошек – Полины и Соломии. Наш особый день и платья особенные! Это была любовь с первого взгляда,
– поделилась Лиза Глинская.
Для праздничного дня Лиза Глинская выбрала вышитое платье пудрового цвета. Ее образ в храме дополнял белый платок. Звездные дочери предстали в белоснежных кружевных платьях.
Крестины дочерей Лизы Глинской / Фото из инстаграма Лизы Глинской
Что известно о материнстве Лизы Глинской
- Лиза Глинская стала мамой 4 ноября. Но сообщила она об этом только через два месяца после родов. У нее родились две девочки.
- Впоследствии кулинарка рассказала, что беременность и роды были непростыми. Ей предлагали "убрать" одного ребенка из-за возраста, однако она не приняла это предложение. Лиза несколько раз переживала кровотечение, впоследствии у нее развились отеки и преэклампсия.
- Лиза Глинская несмотря на трудности родила двойню. Она и ее муж Максим назвали дочерей Софией и Полиной.