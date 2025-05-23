Победитель "Топ-модель по-украински" стал отцом: имя и первые кадры малыша

Победитель 4 сезона шоу "Топ-модель по-украински" Самвел Туманян объявил о радостном событии в семье – он стал отцом. Что интересно, это первый ребенок Самвела.

Он рассекретил пол и имя первенца и даже показал первые фото малыша. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Самвела.

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Жена Туманяна Анастасия родила мальчика, которого супруги назвали Робертом.

Будем делать все, чтобы быть для тебя лучшими родителями,

– написали супруги.

Пара также показала трогательные кадры из роддома. На фото видно, что и Самвел, и Анастасия не сдерживали эмоций, когда родился их малыш.

Уже известно, что семью выписали из роддома. Анастасия рассказала, что торжеств не устраивали – все прошло скромно и по-семейному. "Просто хотелось домой", – отметила новоиспеченная мамочка в инстаграм-сторис.



Самвел Туманян с женой и сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, вскоре мамой также станет участница 12 сезона "Холостяк". Марина Голд объявила о беременности, опубликовав трогательное видео с мужем.