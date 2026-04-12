Не обращая внимания на годы: 10 звездных пар с большой разницей в возрасте

Уже ни для кого не будет новостью, когда известные звезды находят себе пару и не обращают внимания на разницу в возрасте. Иногда эти цифры достигают даже отметки в 40 лет.

И какая разница кто и что думает, если каждый из них чувствует себя счастливым и молодым душой. 24 Канал расскажет о таких историях любви как среди украинских, так и среди иностранных звезд.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Разница в возрасте: 28 лет

Екатерина – четвертая жена артиста. В 2020 году они зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Интересно, что еще с юного возраста Репяхова была фанаткой Павлика, а впервые они познакомились в Николаеве в 2015 году, когда имели номера в одном отеле.

Виктор Павлик с семьей / Фото из соцсетей

Остап Ступка и Маргарита Ткач

Разница в возрасте: 35 лет

Пара познакомилась во время интервью. Театровед понравилась актеру и он пригласил ее на выставку. Отношения начали развиваться с молниеносной скоростью.

Сама Маргарита делилась, что Ступка иногда может не чувствовать сколько ему на самом деле лет. Актер позволяет быть себе "ветреным" и порой даже не понимает, что должен отвечать за определенные сделанные поступки.

Остап Ступка с избранницей / Фото из инстаграма

Оля Полякова и Вадим Буряковский

Разница в возрасте: 16 лет

Певица не скрывает, что ее отношения с бизнесменом начались тогда, когда он еще был в браке. Некоторое время артистка была любовницей, однако мужчина довольно быстро развелся, когда понял свои чувства к Поляковой.

Я была любовницей своего мужа. Недолго, потому что он очень решительный, он не мучил ни одну, ни другую, он этот круг прервал. Но я пережила эту историю, я знаю, что это такое, я понимаю эту женщину, ее горе. Треугольник – это неприятно, это трагическая ситуация. Я советую в нем не жить, а прервать в какую-то сторону,

– подчеркнула Полякова.

У супругов есть две дочери. Одна из них уже даже вышла замуж.

Оля Полякова со своим мужем / Фото из инстаграма

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

Разница в возрасте: 15 лет

Екатерина стала третьей женой шоумена. Они познакомились, когда Полтавская помогала ведущему разблокировать его страницу в соцсетях. Владимир якобы долго уговаривал девушку сходить на свидание, а та колебалась, принимать ли приглашение.

На следующий день после встречи девушка переехала жить к Остапчуку. В 2023 году пара поженилась. А через год у них родился сын Тимофей.

Екатерина и Владимир Остапчуки / Фото из инстаграма шоумена

На днях супруги сообщили, что эмигрирует в Канаду. Екатерина отметила, что ее муж – резидент Канады, а также напомнила, что там проживают дети Остапчука от брака с Еленой Войченко: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая

Разница в возрасте: 19 лет

Впервые пара познакомилась в 2017 году. Через три года девушку пригласили работать с группой БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. На тот момент Сергей был в браке.

В сентябре 2023 года певец развелся с Анной, с которой воспитывал двоих детей – дочь Анастасию и сына Лукьяна. Новые отношения певец подтвердил в мае 2024 года.

Осенью 2025 года пара тайно поженилась. О свадьбе знали только родители.

Сергей Танчинец и Юлиана Корецкая / Фото из соцсетей

Тильда Суинтон и Сандро Копп

Разница в возрасте: 17 лет

Британская актриса познакомилась со своим избранником на съемках "Хроники Нарнии". Они вместе 20 лет, однако не спешат узаконивать отношения. Кроме того, Тильда и так воспитывает двух детей-близнецов, которых родила от шотландского художника Джона Патрика Бирна. Что интересно, ее бывший был старше на 20 лет.

Тильда Суинтон и Сандро Копп / Фото Getty images

Хелена Бонэм Картер и Рэй Голмбо

Разница в возрасте: 22 года

Со своим возлюбленным актриса в отношениях с 2018 года. Их знакомство состоялось на свадьбе, однако над своей помолвкой пара не думает. И на это есть причина.

Я никогда не выходила замуж, потому что не могу честно дать такое обещание – я просто не думаю, что это полезно,

– сказала актриса в подкасте Fashion Neurosis with Bella Freud.

Хелена Бонэм Картер и Рэй Голбмо / Фото Getty images

Деннис Куэйд и Лаура Савуа

Разница в возрасте: 37 лет

Пара познакомилась в 2019 году, а уже в 2020 сыграла свадьбу. Церемония была частной и проходила в Санта-Барбаре. Супруги не обращает внимания на большую разницу в возрасте, а убеждает, что они очень счастливы вместе и всегда поддерживают друг друга.

Деннис Квейд и Лаура Савуа / Фото Getty images

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен

Разница в возрасте: 35 лет

Голливудский актер находится в отношениях с тренером по боевым искусствам, которая также совмещает продюсерство. В апреле 2023 года родился седьмой ребенок Де Ниро – дочь Джиа Вирджиния.

В прессе писали, что Тиффани якобы говорила с актером о женитьбе, однако тот отказался из-за негативного опыта предыдущих браков.

Роберт Де Ниро и Тиффани Чен / Фото Getty images

Марк Энтони и Надя Феррейра

Разница в возрасте: 30 лет

28 января 2023 года актер женился в Майами. Для мужчины это уже четвертый брак. В июне того же года у супругов родился сын Марко.

Марк Энтони и Надя Феррейра / Фото Getty images

И сегодня пара снова ожидает пополнения, ведь Надя во второй раз в надежде.