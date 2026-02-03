Не только Рожден и Елка: кто из украинских звезд оказался предателем

После начала войны немало украинских звезд оказались предателями. Когда-то они были любимчиками украинцев, но решили переехать в Россию и строить карьеру там.

Даже когда началось полномасштабное вторжение, некоторые знаменитости поддержали Россию, выбрав позицию молчания или публично. Кто из известных украинцев оказался предателем, читайте в материале 24 Канала.

Рожден Ануси и Елка

На днях российские СМИ сообщили, что певец Рожден Ануси, который был главным героем 8 сезона проекта "Холостяк", женился на предательнице Елке. Однако они пока не комментировали слухи о тайном браке.

Когда России начала полномасштабное вторжение против Украины, Рожден не высказал свою позицию. Певец исчез из публичного пространства, а его страница в инстаграме закрыта для украинцев.

Рожден Ануси / Фото из сети

Елка (Елизавета Иванцив) родилась в Ужгороде, однако уже давно выбрала Россию. В 2017 году в интервью российскому изданию Meduza она назвала Москву своим домом.

Недавно российское пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило, что Елка получила российское гражданство. Так, артистка лишь подтвердила свою предательскую позицию.

Елка (Елизавета Иванцив) / Фото из инстаграма певицы

Ани Лорак

Ани Лорак родом из Черновицкой области. После начала российско-украинской войны в 2014 году, продолжила выступать в России, из-за чего в Украине ее критиковали и даже протестовать концерты.

После 24 февраля 2022 года певица также выбрала предательскую позицию. В июне 2025 года в российских СМИ появилась информация, что Лорак получила российское гражданство.

Ани Лорак / Фото из инстаграма певицы

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко родилась в Одессе, но живет и работает в России. Бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" замалчивает войну, в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против нее санкции. Предательница состоит в браке с российским певцом Владом Топаловым, который поддерживает путинский режим.

Регина Тодоренко / Фото из инстаграма телеведущей

Среди других звезд, которые предали Украину: Таисия Повалий, София Стужук, Анна Седокова, MARUV, Лолита Милявская, Любовь Успенская и многие другие.