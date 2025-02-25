Не только Курт Кобейн и Эми Уайнхаус: 5 мировых звезд, которых нашли мертвыми в своих домах

Немало мировых звезд, к сожалению, ушли из жизни совсем молодыми, не успев реализовать все творческие планы, мечты и желания. Их оплакивали поклонники в разных странах мира, а воспоминания о кумирах миллионов живут до сих пор.

В сегодняшнем материале 24 Канал расскажет о мировых звездах, которых нашли мертвыми в собственных домах. В частности, об Эми Уайнхаус, Курте Кобейне, Честере Беннингтоне и других.

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Эми Уайнхаус

Эми Уайнхаус – одна из самых успешных британских поп-звезд, которая ушла из жизни 23 июля 2011 года в 27-летнем возрасте. Певицу нашли мертвой в ее доме в Кемдене, что на севере Лондона. Впоследствии стало известно, что артистка умерла от отравления алкоголем, который долгое время перед тем не употребляла. Известно, что она боролась с алкогольной и наркотической зависимостью, в частности употребляла крэк-кокаин, героин и марихуану.

Эми Уайнхаус / Фото Getty Images

Ким Се Рон

16 февраля 2025 года 24-летнюю популярную южнокорейскую актрису Ким Се Рон нашли мертвой в ее доме в Сеуле. По информации журналистов, девушку нашел ее друг, которого она перед тем пригласили к себе домой. Когда он увидел подругу мертвой, то вызвал полицию, которая констатировала смерть. Стоит отметить, что полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти и рассматривают версию о возможном самоубийстве.

Ким Се Рон / Фото из инстаграма актрисы

Курт Кобейн

В 1994 году весь мир оплакивал фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна, который умер 5 апреля. Рок-музыканта нашли мертвым в его доме в Сиэтле. Мужчина совершил самоубийство в 27-летнем возрасте, выстрелив себе в голову из ружья. В его организме был обнаружен героин. Тело звезды через три дня после смерти нашел электрик.

Курт Кобейн / Фото Getty Images

Хит Леджер

Австралийский актер Хит Леджер получил известность благодаря роли Джокера в фильме "Темный рыцарь", режиссером которого стал Кристофер Нолан. Он посмертно награжден премией "Оскар". Звезды не стало 22 января 2008 года в 28-летнем возрасте. Мужчину нашли мертвым в квартире на Манхэттене, которую он арендовал. Согласно токсикологическим отчетом, который опубликовали после его смерти, Леджер умер "от острого отравления комбинированным эффектом оксикодона, гидрокодона, диазепама, темазепама, алпразолама и доксиламина" (это лекарственные средства).

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Хит Леджер / Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Честер Беннингтон

20 июля 2017 года мир всколыхнула новость о смерти вокалиста американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Музыкант совершил самоубийство в 41-летнем возрасте. Тело мужчины нашли утром в его доме в Палос Вердес Эстейтс, что в округе Лос-Анджелес штата Калифорния.

Честер Беннингтон / Фото из инстаграма музыканта