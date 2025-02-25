В то время теория заговора коснулась и американской исполнительницы Бейонсе. Ходили слухи, что она вместе со своим мужем, рэпером Jay-Z, и скандальным P. Diddy может быть причастна к смерти Майкла Джексона, певиц Aaliyah и Left Eye, они якобы устраняли конкурентов, чтобы продвигать обладательницу Грэмми. Больше об этих и других теориях заговора в отношении мировых звезд, в которые верит немало людей, читайте в материале 24 Канала.

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Майкл Джексон – живой

Легендарный американский певец Майкл Джексон ушел из жизни 25 июня 2009 года. Он умер от передозировки сильнодействующим хирургическим анестетиком пропофолом. Этот препарат королю поп-музыки ввел его личный врач Конрад Мюррей. Впоследствии мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве артиста и приговорили к четырем годам заключения. Однако медик вышел на свободу досрочно за хорошее поведение.

После смерти Майкла Джексона в сети время от времени появлялась информация, что он жив. А во время секс-скандала с рэпером P. Diddy слухи снова начали активно распространяться среди поклонников. Появилось предположение, что певец инсценировал свою смерть.

Дело в том, что артист столкнулся со значительными финансовыми трудностями, ведь имел долги и обязательства перед кредиторами. Кроме того, несколько раз короля поп-музыки обвиняли в педофилии. Также говорили, что Майкл Джексон хотел более частной жизни, ведь бешеная слава осуществляла на него большое давление.

Несмотря на это, стоит отметить, что теория не подтверждена фактами. Хотя в тиктоке, к примеру, до сих пор можно найти видео, как фаны якобы видели звезду в разных городах уже после его смерти. Это лишь служит еще одним подтверждением того, что Майкл Джексон имел значительное влияние на людей и поп-культуру в целом.

Эминема заменили клоном

Американский рэпер Эминем также стал героем одной странной теории заговора. Говорят, что звезда погиб в автокатастрофе еще в далеком 2006 году, поэтому его заменили клоном. Такие слухи появились после того, как поклонники заметили, что у исполнителя The Real Slim Shady изменился голос.

Однако известно, что у певцов и рэперов голос меняется естественно. На это влияет ряд факторов, в частности старение и напряжение. Поэтому, конечно, маловероятно, что эта теория правдива.

Некоторые фаны обратили внимание и на внешний вид Эминема. Они заметили, что у него изменилась форма челюсти и структура лица. Также, согласно теории, после 2006 года (якобы после смерти рэпера), изменились тексты его песен, то есть стиль стал "намного темнее".

Несмотря на то, что эта теория заговора выглядит очень странной и не подтверждена фактами, многие люди верят в то, что вместо Эминема на сцене действительно выступает клон, а рэпера уже давно нет в живых.

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Бейонсе причастна к смерти Джексона и других звезд

Когда скандального P. Diddy обвинили в сексуальных домогательствах, сутенерстве и других преступлениях и арестовали, вокруг Бейонсе и ее мужа Jay-Z, которые входят в близкое окружение рэпера, неожиданно начала распространяться жуткая теория заговора. В сети вирусилась информация, что троица причастна к смерти Майкла Джексона, певиц Aaliyah и Left Eye, они якобы хотели устранить конкурентов для продвижения Бейонсе.

Для справки! Интересно, что все три артиста умерли 25 числа: Майкл Джексон – 25 июня 2009 года, Aaliyah – 25 августа 2001 года, Left Eye – 25 апреля 2002 года.

Причиной такой теории, в частности, стала песня J. Cole She knows, где поется: "Покойся с миром, Aaliyah, покойся с миром, Left Eye, Майкл Джексон, увидимся, как только я умру".

Есть предположение, что именно из-за страха перед Бейонсе артисты начали бояться получать Грэмми в номинации "Лучший альбом года", они выглядели довольно испуганными на сцене, когда получали статуэтку. Дело в том, что певица впервые победила в этой категории только в этом году с альбомом Cowboy Carter.

Адель, например, очень волновалась, когда получала награду, и заявила, что Бейонсе была более достойной победить в этой номинации. Восхваляла исполнительницу на сцене и Lizzo и Бритни Спирс.

Итак, все эти теории заговора довольно интересные, однако здесь нужно отметить, что они не подтверждены фактами. Это всего лишь предположение людей, которые на самом деле кажутся очень странными.