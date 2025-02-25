У той час теорія змови торкнулася й американської виконавиці Бейонсе. Ходили чутки, що вона разом зі своїм чоловіком, репером Jay-Z, та скандальним P. Diddy може бути причетною до смерті Майкла Джексона, співачок Aaliyah та Left Eye, вони нібито усували конкурентів, аби просувати володарку Ґреммі. Більше про ці та інші теорії змови щодо світових зірок, у які вірить чимало людей, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Майкл Джексон – живий

Легендарний американський співак Майкл Джексон пішов з життя 25 червня 2009 року. Він помер від передозування сильнодіючим хірургічним анестетиком пропофолом. Цей препарат королю попмузики ввів його особистий лікар Конрад Мюррей. Згодом чоловіка визнали винним у ненавмисному вбивстві артиста та засудили до чотирьох років ув'язнення. Однак медик вийшов на свободу достроково за хорошу поведінку.

Після смерті Майкла Джексона у мережі час від часу з'являлася інформація, що він живий. А під час секс-скандалу з репером P. Diddy чутки знову почали активно поширюватися серед шанувальників. З'явилося припущення, що співак інсценував свою смерть.

Річ у тім, що артист зіткнувся зі значними фінансовими труднощами, адже мав борги та зобов'язання перед кредиторами. Крім того, кілька разів короля попмузики звинувачували у педофілії. Також говорили, що Майкл Джексон хотів більш приватного життя, адже шалена слава здійснювала на нього великий тиск.

Попри це, варто наголосити, що теорія не підтверджена фактами. Хоча у тіктоці, до прикладу, досі можна знайти відео, як фани нібито бачили зірку у різних містах вже після його смерті. Це лише слугує ще одним підтвердженням того, що Майкл Джексон мав значний вплив на людей та попкультуру загалом.

Емінема замінили клоном

Американський репер Емінем також став героєм однієї дивної теорії змови. Кажуть, що зірка загинув в автокатастрофі ще у далекому 2006 році, тому його замінили клоном. Такі чутки з'явилися після того, як шанувальники помітили, що у виконавця The Real Slim Shady змінився голос.

Однак відомо, що у співаків та реперів голос змінюється природно. На це впливає низка факторів, зокрема старіння та напруга. Тож, звичайно, малоймовірно, що ця теорія правдива.

Деякі фани звернули увагу і на зовнішній вигляд Емінема. Вони помітили, що у нього змінилася форма щелепи та структура обличчя. Також, згідно з теорією, після 2006 року (нібито після смерті репера), змінилися тексти його пісень, тобто стиль став "набагато темнішим".

Попри те, що ця теорія змови виглядає дуже дивною та не підтверджена фактами, багато людей вірять у те, що замість Емінема на сцені дійсно виступає клон, а репера вже давно немає в живих.

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Бейонсе причетна до смерті Джексона та інших зірок

Коли скандального P. Diddy звинуватили у сексуальних домаганнях, сутенерстві та інших злочинах і арештували, навколо Бейонсе та її чоловіка Jay-Z, які входять до близького оточення репера, неочікувано почала ширитися моторошна теорія змови. У мережі вірусилась інформація, що трійця причетна до смерті Майкла Джексона, співачок Aaliyah та Left Eye, вони нібито хотіли усунути конкурентів задля просування Бейонсе.

Для довідки! Цікаво, що всі три артисти померли 25 числа: Майкл Джексон – 25 червня 2009 року, Aaliyah – 25 серпня 2001 року, Left Eye – 25 квітня 2002 року.

Причиною такої теорії, зокрема, стала пісня J. Cole She knows, де співається: "Спочивай з миром, Aaliyah, спочивай з миром, Left Eye, Майкл Джексон, побачимося, як тільки я помру".

Є припущення, що саме через страх перед Бейонсе артисти почали боятися здобувати Ґреммі у номінації "Найкращий альбом року", вони виглядали доволі переляканими на сцені, коли отримували статуетку. Річ у тім, що співачка вперше перемогла у цій категорії лише цьогоріч з альбомом Cowboy Carter.

Адель, наприклад, дуже хвилювалася, коли отримувала нагороду, та заявила, що Бейонсе була більш гідною перемогти у цій номінації. Вихваляла виконавцю на сцені й Lizzo та Брітні Спірс.

Отже, всі ці теорії змови є доволі цікавими, однак тут потрібно наголосити на тому, що вони не підтверджені фактами. Це всього лише припущення людей, які насправді видаються дуже дивними.