Любовь не знает возраста: звезды, которые нашли свою вторую половинку после 40 лет
К сожалению, очень часто СМИ сообщают новости, в которых говорится о том, что та или иная звездная пара рассталась по разным причинам. Однако не часто можно встретить сообщение о том, что у кого-то наконец сошлись звезды в сфере любви.
Можно сказать, что в последнее время в моду вошли бракосочетания после 40 лет. И еще интереснее, что для кого-то это может быть первый брак. Знаменитости убеждены, что возраст – это не важно, главное – найти человека, с которым проведешь всю свою жизнь в счастливом браке. Так что какие звезды нашли свою любовь после 40 лет, рассказываем в материале Show24.
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Юрий Горбунов
Первой женой телеведущего была театральная актриса Людмила, которая старше шоумена на 12 лет. После 20 лет семейной жизни пара развелась.
В начале 2017 года Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая сообщили, что поженились. На тот момент мужчине было 46 лет. Пара воспитывает двух общих детей.
Виктор Павлик
Екатерина Репьяхова стала для артиста четвертой женой. Она моложе мужа на 28 лет. В мае 2020 года Виктор, которому было на тот момент 54 года, и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.
Камерон Диаз
В 43 года актриса попрощалась со статусом холостячки и впервые вышла замуж. После замужества она сделала перерыв от кино, ведь захотела полностью посвятить себя семье.
Квентин Тарантино
Известный американский режиссер впервые женился в 55 лет. Его избранницей стала израильская модель и певица – Даниэла Пик. К слову, разница в возрасте в паре составляет 20 лет.
Сальма Хайек
Оскароносная актриса впервые вышла замуж в 46 лет. Ее мужем стал миллиардер Франсуа-Анри Пин. Женщина родила от избранника ребенка.
Хью Грант
Британский актер впервые женился в 57 лет. Свое решение он объяснял тем, что раньше боялся быть женатым. В 2018 году состоялась скромная церемония без пышного празднования.
Кристен Данст
В 2022 году актриса, которой на тот момент было 40 лет, вышла замуж за Джесси Племонса. Интересно, что пара была долгое время вместе и даже воспитывала двоих детей, однако на бракосочетание так и не решалась.
Джерри Холл
Бывшая модель впервые пошла под венец в 59 лет. Ее избранником стал миллиардер Руперт Мердок. Интересно, что 20 лет Джерри прожила с музыкантом Миком Джаггером, однако официально отношения пара не узаконила. К сожалению, экс-модель развелась со своим мужем после 6 лет брака.
Холли Берри
Актриса, хоть и не планировала во второй раз выходить замуж, но судьба решила все за нее. В 46 лет Холли во второй раз пошла под венец. Роскошную свадьбу пара отгуляла в старинном французском замке. Тогда актриса уже находилась на последних сроках беременности. Однако этот союз распался. 8 лет длился судебный процесс, прежде чем супруги официально развелись.
Хелен Миррен
Актриса входит в список тех, которая впервые вышла замуж в 52 года. Со своим избранником она была 12 лет в отношениях. Церемония бракосочетания прошла без лишней шумихи.