Любовь не знает возраста: звезды, которые нашли свою вторую половинку после 40 лет

К сожалению, очень часто СМИ сообщают новости, в которых говорится о том, что та или иная звездная пара рассталась по разным причинам. Однако не часто можно встретить сообщение о том, что у кого-то наконец сошлись звезды в сфере любви.

Можно сказать, что в последнее время в моду вошли бракосочетания после 40 лет. И еще интереснее, что для кого-то это может быть первый брак. Знаменитости убеждены, что возраст – это не важно, главное – найти человека, с которым проведешь всю свою жизнь в счастливом браке. Так что какие звезды нашли свою любовь после 40 лет, рассказываем в материале Show24.

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Юрий Горбунов

Первой женой телеведущего была театральная актриса Людмила, которая старше шоумена на 12 лет. После 20 лет семейной жизни пара развелась.

В начале 2017 года Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая сообщили, что поженились. На тот момент мужчине было 46 лет. Пара воспитывает двух общих детей.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая / Фото из инстаграма шоумена

Виктор Павлик

Екатерина Репьяхова стала для артиста четвертой женой. Она моложе мужа на 28 лет. В мае 2020 года Виктор, которому было на тот момент 54 года, и Катя зарегистрировали отношения в ЗАГСе, а уже в июне следующего года у пары родился сын Михаил.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова / Фото из инстаграма Екатерины

Камерон Диаз

В 43 года актриса попрощалась со статусом холостячки и впервые вышла замуж. После замужества она сделала перерыв от кино, ведь захотела полностью посвятить себя семье.

Камерон Диаз / Фото Getty images

Квентин Тарантино

Известный американский режиссер впервые женился в 55 лет. Его избранницей стала израильская модель и певица – Даниэла Пик. К слову, разница в возрасте в паре составляет 20 лет.

Квентин Тарантино с женой / Фото Getty images

Сальма Хайек

Оскароносная актриса впервые вышла замуж в 46 лет. Ее мужем стал миллиардер Франсуа-Анри Пин. Женщина родила от избранника ребенка.

Сальма Хайек с мужем / Фото Getty images

Хью Грант

Британский актер впервые женился в 57 лет. Свое решение он объяснял тем, что раньше боялся быть женатым. В 2018 году состоялась скромная церемония без пышного празднования.

Хью Грант с женой / Фото Getty images

Кристен Данст

В 2022 году актриса, которой на тот момент было 40 лет, вышла замуж за Джесси Племонса. Интересно, что пара была долгое время вместе и даже воспитывала двоих детей, однако на бракосочетание так и не решалась.

Кристен Данст и Джесси Племонс / Фото Getty images

Джерри Холл

Бывшая модель впервые пошла под венец в 59 лет. Ее избранником стал миллиардер Руперт Мердок. Интересно, что 20 лет Джерри прожила с музыкантом Миком Джаггером, однако официально отношения пара не узаконила. К сожалению, экс-модель развелась со своим мужем после 6 лет брака.

Джерри Холл и Руперт Мердок / Фото Getty images

Холли Берри

Актриса, хоть и не планировала во второй раз выходить замуж, но судьба решила все за нее. В 46 лет Холли во второй раз пошла под венец. Роскошную свадьбу пара отгуляла в старинном французском замке. Тогда актриса уже находилась на последних сроках беременности. Однако этот союз распался. 8 лет длился судебный процесс, прежде чем супруги официально развелись.

Холли Берри и Оливье Мартинес / Фото Getty images

Хелен Миррен

Актриса входит в список тех, которая впервые вышла замуж в 52 года. Со своим избранником она была 12 лет в отношениях. Церемония бракосочетания прошла без лишней шумихи.

Хелен Миррен с мужем / Фото Getty images