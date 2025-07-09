Руслан Багінський відкриває свій перший бутик у Парижі

Учора, 8 липня, відомий український дизайнер Руслан Багінський повідомив неймовірну новину – він оформив 12 вітрин мережі універмагів Galeries Lafayette у центрі Парижа. Цікаво, що це вперше український бренд реалізував такий масштабний проєкт за кордоном.

Від 8 липня до 25 серпня 12 найпопулярніших вітрин будуть присвячені українському бренду Ruslan Baginskiy, які можна буде побачити упродовж зазначених дат, пише Show24 з посиланням на інстаграм дизайнера.

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Цього року бренд відзначає 10-річчя своєї діяльності, тому така подія стала справжнім святом як для дизайнера, так і для його команди. Варто зазначити, що Galeries Lafayette розташована у самому центрі Парижа, а впродовж року приймає близько 27 мільйонів відвідувачів. А особливою деталлю оформлення фасаду став спеціальний банер у синьо-жовтих кольорах площею 140 метрів квадратних.

Руслан Багінський / Фото з інстаграму Ruslan Baginskiy

Та й сам дизайнер не приховує своєї радості та гордості за пророблену роботу.

Це велика честь – бути серед тих, кого запрошують на такий takeover. А ще для мене це дуже особисто – бо нам 10 років, і ми тут!,

– зазначив Руслан.

Окрім того, що дизайнер оформив 12 вітрин, він ще й відкрив поп-ап та магазин свого бренду у форматі shop-in-shop.

Як Руслан Багінський оформлював вітрини (гортайте карусель вправо):

Цей проєкт увійшов до офіційної програми кутюрного Тижня моди в Парижі. "А запрошення українського бренду тільки підкреслило значущість цієї події для українського дизайну на міжнародній арені", – писала співзасновниця та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

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