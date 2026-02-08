Відомий юрист пояснив, що порушила Руслана, агітувавши за LELÉKA на Нацвідборі

7 грудня відбувся довгоочікуваний фінал Національного відбору на Євробачення-2026, проте обговорення у мережі не вщухають. Користувачі, зокрема, висловлюються щодо скандалу навколо Руслани, яка була серед членів журі.

Під час етеру Руслана публічно закликала голосувати за LELÉKA, яка зрештою перемогла, через що артистку звинуватили у порушенні правил. На інцидент у своєму телеграм-каналі відреагував відомий адвокат Євген Пронін.

Теж цікаво Я на правильному шляху, – LAUD прокоментував програш на Нацвідборі-2026

Євген Пронін зізнався, що радий, що Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення представить LELÉKA. Адвокат вважає, що "чесний, живий і дуже етнічний вайб" співачки може відгукнутися Європі.

Проте пряма агітація Руслани як члена журі ламає сприйняття журі як неупередженої інституції. Суддя не може бути відкритим вболівальником та прямим агітатором. Це ставить у нерівні умови інших учасників,

– заявив Пронін.

Юриста також збентежив коментар Суспільного щодо інциденту. Річ у тім, що мовник написав, що слова Руслани про LELÉKA не порушують правила Національного відбору на Євробачення і є її особистою позицією.

Особиста позиція, озвучена членом журі у формі прямої агітації, є порушенням принципів змагального процесу та неупередженості й впливає на глядацьке голосування,

– пояснив Євген.

Пронін вважає, що Руслана "порушила принципи неупередженості та змагальності, які мають бути гарантовані для всіх учасників".

Нагадаємо, раніше у Threads Євген запитав у підписників, чи варто зробити адвокатський запит організатором Нацвідбору на Євробачення з питанням, чи порушила Руслана правила, агітувавши за LELÉKA.

Що сказала Руслана?