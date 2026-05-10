Досі сприймається як сон, – SadSvit розповів, як змінилося його життя після успіху "Касети"

Музика SadSvit (Богдан Розвадовський) шалено популярна серед військових. Вона звучала на "Азовсталі" в Маріуполі, а "Азов" використав пісню "Касета" у відео бойових дій.

В інтерв'ю 24 Каналу SadSvit розповів, як змінилося його життя після успіху "Касети".

SadSvit зізнався, що не до кінця усвідомлював успіх пісні "Касета". Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, хлопцю було 17 років. Він переїхав за кордон, а до того проживав в Івано-Франківську. Після цього життя артиста змінилося.

Я намагався просто зрозуміти, як скласти своє життя докупи після настільки глобальної зміни реальності. Було відчуття, ніби перебуваєш у сні: щипаєш себе, але не можеш прокинутися,

– поділився SadSvit.

На момент популярності "Касети" у SadSvit уже були слухачі. У Європі часто відбувалися різні події для українців. Артист пригадав, що прийшов на одну з них, там було близько 60 – 70 людей.

Зіграв свої пісні, повернувся додому, заснув, прокинувся – і моє життя умовно змінилося. Але я просто заснув і прокинувся. Тому це все досі сприймається як якийсь сон, який я не до кінця пам'ятаю,

– розповів він.

У багатьох людей трек "Касета" асоціюється з Назарієм Гринцевичем під позивним "Грєнка", одним з наймолодших оборонців "Азовсталі". Військовий загинув 6 травня 2024-го, йому був всього 21 рік.

Насамперед у мене виникають асоціації з тим, що я сам переживав і вкладав у цю пісню. Звісно, люди, які слухають треки, формують власні сенси. Але я не можу переосмислити свою пісню, бо знаю, про що саме вона писалася. Для мене мої треки – завжди про щось дуже особисте,

– зізнався SadSvit.

Артист додав, що глобально іншого сенсу для нього набула лише пісня "Небо". За словами хлопця, у певний момент вона стала треком про загиблих військових.

На кожному концерті цей трек присвячений тим, хто зараз не може бути з нами фізично поруч, але залишається в наших серцях, у кронах дерев і краплях дощу,

– підкреслив співак.

До речі! SadSvit відправився у свій перший тур Україною. Він уже виступив у Львові, Києві, Миколаєві та Одесі.

Хто такий SadSvit?

Богдан Розвадовський народився 1 травня 2004 року в Івано-Франківську. Пішов вчитися в Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника на юридичний факультет.

Хлопець з дитинства захоплювався музикою. Перший мініальбом SadSvit випустив у 2020 році. Він був російськомовним та називався "Суматоха".

Дебютний студійний альбом Cassette артист презентував у 2021 році. Туди увійшли такі популярні треки, як "Касета" та "Молодість".

На початку російського повномасштабного вторгнення SadSvit виїхав до Відня, потім жив у Варшаві. Торік хлопець повернувся до України.