Мій дім бомблять, – SadSvit чесно відповів, чи планує повертатися жити за кордон
- SadSvit повернувся до України після проживання в Європі, оскільки відчуває себе краще вдома.
- Співак планує лише гастролі за кордон, підкреслюючи важливість підтримки української ідентичності та зв'язку з рідною землею через культуру.
SadSvit (Богдан Розвадовський) розповів, чи планує будувати життя та кар'єру за кордоном. Виконавцю хітів "Касета" та "Молодість" 22 роки, тож він може вільно залишати Україну.
Про виїзд з України SadSvit висловився в інтерв'ю 24 Каналу.
SadSvit прожив у Європі кілька років. Після початку повномасштабного вторгнення співак переїхав у Відень, також жив у Варшаві. Торік хлопець повернувся до України.
Якщо повернувся – значить, мав на це причини та внутрішні переконання. Я їхав без жодних очікувань. Просто дуже люблю бути вдома,
– пояснив він.
Співак зазначив, що за кордоном українська реальність здається страшнішою. SadSvit не розуміє "сучасне європейське мистецтво, де люди вигадують собі якісь псевдосенси, й страждають через те, що в Німеччині на копійку подорожчала ковбаса чи фільтри на сигарети".
Мені це нецікаво. Це не ті проблеми, які мене чіпляють. Для мене проблема у тому, що мій дім бомблять,
– наголосив артист.
SadSvit заявив, що зараз їздив би за кордон лише на гастролі, адже в інших країнах також є його слухачі.
Де б ми не були, ми все одно залишаємося українцями. І дуже важливо підтримувати це українство, щоб воно не зникало,
– вважає хлопець.
Російське повномасштабне вторгнення триває вже понад чотири роки. За словами співака, люди, які увесь цей час живуть за кордоном, уже значною мірою асимілювалися.
У них є Imagine Dragons та багато інших артистів. Але все одно важливо залишати зв'язок із рідною землею. І культура – один із найправильніших способів це робити,
– додав SadSvit.
До речі, у подкасті СучЦукрМуз, що виходить на ютуб-каналі hromadske.зміст, SadSvit зізнавався, що у 2022 – 2023 роках йому дорікали за перебування за кордоном, але згодом цього поменшало.
Де народився SadSvit?
SadSvit родом з Івано-Франківська. В інтерв'ю 24 Каналу хлопець поділився, що до 17 років майже не виїжджав з рідного міста. Лише був у Львові, до Києва вперше приїхав торік.
Я дуже люблю своє місто й справді є його патріотом. Якщо маю можливість десь розповісти про Франківськ – завжди це роблю,
– поділився він.
Зараз співак не бачить потреби виїжджає з Івано-Франківська. SadSvit подобається місто у весняний період, також він любить вулицю Івана Франка, де розташована його школа, і місцеву архітектуру.
Після життя за кордоном артист не сприймає Івано-Франківськ як велике місто. Для нього воно "радше заднє подвір'я великого заміського будинку. Дуже затишне й рідне".